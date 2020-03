Pitkään hiljaiseloa viettänyt Kemopetrol tekee paluukeikan Qstockissa – Lavalla kuullaan kaikki esikoislevyn biisit

Pitkään hiljaiseloa viettänyt suomalainen popyhtye Kemopetrol esiintyy Qstockissa paluukeikan merkeissä heinäkuussa. Yhtye nousee festivaalin lavalle lauantaina 25. heinäkuuta.

Yhtyeen esikoisalbumin julkaisusta tulee tänä vuonna kuluneeksi kaksikymmentä vuotta, mitä juhlistetaan kahdella festivaalikeikalla. Qstockin lisäksi Kemopetrol esiintyy Provinssissa Seinäjoella.

Esikoisalbumi Slowed Down nosti yhtyeen koko kansan tietoisuuteen ja myi kultaa. Lisäksi singlelohkaisu Child is my name oli iso radiohitti.

Tulevilla festarikeikoillaan yhtye aikoo soittaa kaikki esikoisalbumin biisit sekä joitakin myöhempien levyjen kappaleita.

Kemopetrol julkaisi kaikkiaan viisi albumia. Yhtyeen laulaja Laura Närhi on luonut uraa myös sooloartistina.

Qstockin aiemmin julkistettuja esiintyjiä ovat muiden muassa Volbeat (DK), The Darkness (UK) ja Amaranthe (SE).