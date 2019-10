Näytelmäkirjallisuuden Lea-palkinnon saajaksi on valittu Pipsa Lonka näytelmällään Toinen luonto – Den andra naturen. Näytelmä on kantaesitetty ruotsiksi. Ruotsinkielisen käännöksen on tehnyt Sofia Aminoff.

Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat jakavat vuosittain näytelmäkirjallisuuspalkinto Lean parhaasta kotimaisesta näytelmätekstistä. Palkinnon arvo on 5 000 euroa.

Lonka on voittanut Lea-palkinnon aiemminkin vuonna 2013 näytelmällään Lauluja harmaan meren laidalta.