Pamela Tola ohjasi ihmissuhdekomedian parinvaihtoviikonlopusta – halu päästä tekemään pitkää elokuvaa oli kova

Kun näyttelijä Pamela Tolalle viime keväänä tarjottiin mahdollisuutta ohjata tanskalaiseen alkuperäiskäsikirjoitukseen perustuva Swingers-elokuva, ratkaisua ei tarvinnut kauan miettiä. Halu päästä tekemään pitkää elokuvaa oli niin kova.

Kaiken lisäksi Tola ja toinen käsikirjoittaja Niina Lahtinen saivat riittävän vapaat kädet kirjoittaa parinvaihtoviikonlopusta kertovasta ihmissuhdekomediasta sellaisen, jonka takana he pystyivät itse seisomaan.

Tola oli ehtinyt haaveilla pitkän elokuvan tekemisestä siitä asti, kun hän ohjasi ja käsikirjoitti kaksi lyhytelokuvaa vuosikymmenen alussa. Kehitteillä on ollut useampiakin omia projekteja, mutta tuotantoon asti ne eivät ole vielä päässeet.

Tola ei itse pidä elokuvaohjaajaksi ryhtymistään kovin suurena loikkana. Hän on kouluttautunut näyttelijäksi, mutta ala itsessään on tullut 15 vuoden ja liki 40 tuotannon aikana tutuksi.

Ja koska pitkässä elokuvassa on samat tuotantovaiheet kuin lyhytelokuvassa, varsinaisia yllätyksiä ei ole eteen tullut. Suurin ero on lopulta dramaturgiassa.

– Pitkässä elokuvassa kerrotaan pitempi kaari ja nivotaan asiat yhteen. Lyhytelokuva voi olla mikä tahansa hetki jostain, Tola toteaa.

Näyttelemisen Tola aloitti 10-vuotiaana. Yhtä lailla hän touhusi omien kuunnelmien, teatteriesitysten ja videoelokuvien parissa jo pienestä pitäen.

Ensimmäinen toiveammatti oli opettaja. Lukioiässä Tola tajusi, että näytteleminen voi myös olla ihan oikea ammatti. Vaikka ajatus näyttelijän ammatista tuntui Joensuusta käsin utopistiselta, hän päätti hakea Teatterikorkeakouluun muutaman kerran. Jos opinahjoon ei pääsisi, hankkisi jonkun muun ammatin.

Koska Tola ei onnistunut ensimmäisellä yrityksellä, hän suuntasi tanssiterapeutin ja sosionomin kaksoistutkintoa opiskelemaan.

– Minua kiinnosti ihan oikeastikin lasten ja nuorten kanssa toimiminen, ja toisaalta myös opettaminen ja ohjaaminen. Ennen kuin pääsin Teatterikorkeakouluun, pidin lapsille teatterikerhoja ja ohjasin näytelmiä, Tola kertoo.

– Jos olisin ollut valveutuneempi, olisin voinut alun perinkin hakea ohjaamaan. Nuorempana kuitenkin tykkäsin esiintyä ihan hirveästi.

Kun näytteleminen muuttui ammattimaisemmaksi, se alkoi herättää myös negatiivisia tunteita. Näyttelijää arvioitiin ja kritisoitiin koko ajan. Työ rupesi ahdistamaan.

23-vuotiaana Tola päätti lopettaa näyttelemisen kokonaan. Hän oli jo päässyt tekemään elokuvia ja saavuttanut unelmansa, joten pakottavaa tarvetta jatkaa ei ollut.

Perheen perustaminen, kirjoittaminen ja valokuvaaminen toivat elämään uutta sisältöä. Tola myös julkaisi valokuvakirjan Miksi näyttelen?, jossa hän selvitti, miksi ihmiset ylipäätään haluavat näytellä.

– Tykkään kertoa tarinoita ja tehdä näitä hommia, mutta suhteeni näyttelemiseen on muuttunut. Minulla ei ole enää niin palavaa halua tulla nähdyksi.

Pamela Tola on osallistunut aktiivisesti viime vuoden lopulla alkaneeseen #metoo-kampanjaan. Hän itse kokee keskustelun olleen tarpeellista ja hedelmällistä.

– Tietynlaista läpinäkyvyyttä on tullut, ja ihmisillä on matalampi kynnys puhua asioista. Tuotantoyhtiöiltäkin on tullut ohjeistuksia siitä, mitä seksuaalinen häirintä on. Kaikennäköiseen vallan väärinkäyttöön myös puututaan herkemmin.