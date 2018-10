Palo flamencoa kohtaan kuljetti oululaisen Anna Murtolan muusikoksi – esikoislevyä juhlitaan konsertilla kotikaupungissa

Vielä vuonna 2015 Anna Murtolalla oli vakituinen työpaikka tuottajana Oulussa. Nyt hän asuu Helsingissä, elää muusikon elämää ja tekee ammatikseen flamencoa.

Alkuviikosta flamencolaulaja juhlistaa esikoislevyään julkaisukonserteilla Oulussa, Rovaniemellä ja Torniossa. Levyn nimi Fuego Por Dentro tarkoittaa sisäistä tulta.

– Minulle tämä on juuri se palo, joka minussa on musiikkia ja flamencoa kohtaan. Se on ajanut minut tekemään sitä, mitä nyt teen.

Murtola lähti vuonna 2015 opiskelemaan kansainväliseen maailmanmusiikin maisteriohjelmaan.

The Nordic Master of Global Music eli GLOMAS-opinnot koostuivat kahdesta puolen vuoden jaksosta Sibelius-Akatemiassa Helsingissä ja vastaavasta rupeamasta Royal Academy of Musicissa Aarhusissa Tanskassa.

Valmistuttuaan reilu vuosi sitten Murtola päätti asettua Helsinkiin. Sieltä käsin tuntui olevan Oulua paremmat mahdollisuudet elättää itsensä flamencolaulajana.

GLOMASin opiskelijat eivät istu kunnolla klassisen musiikin, jazzin, popin tai rockin lokeroon, vaan he pikemminkin nojaavat johonkin traditioon tai jonkin maan musiikkikulttuuriin. Murtolan traditio oli siis suomalaisittain erikoisesti flamenco.

Opinnot sisälsivät monenlaista oman uran manageroimisesta ja pedagogiikasta yhteistyöhön eri musiikkikulttuurien välillä.

– Ohjelmassa on sellainenkin ideologia, että rakennetaan siltoja kulttuurien välille. Kulttuurien välinen ymmärtäminen ja yhteistyö oli vahvasti läsnä, ja se kyllä vaikutti minuun ja omaan toimintaani ja taiteelliseen ajatteluuni, Murtola kertoo.

Myös itsensä ja oman instrumenttinsa kehittäminen oli tärkeää. Murtola sai vapaasti valita, millaisia laulutunteja hän halusi ottaa. Laulun lisäksi hän päätti opiskella kitaransoittoa.

– Mutta flamencolaulua en siellä opiskellut. Se oli tavallaan mahdotonta, koska minun lisäkseni vain muutama muu opettaa sitä täällä. Sen sijaan opiskelin aivan loistavien laulunopettajien johdolla tekniikkaa ja erilaisia traditioita.

Flamencoa on tietysti opiskeltava sen juurilla Espanjassa. GLOMAS-ohjelmassa se onnistui kenttätyön puitteissa.

Murtola teki osan kenttätyöstään Madridissa, jossa hän flamencolaulun opiskelun ohella keräsi tutkimusaineistoa lopputyötään varten.

– Lopputyöni käsitteli flamencon opetusta Espanjan ulkopuolella ja sitä, miten esimerkiksi me pohjoismaiset flamencolaulajat luomme uutta traditiota, uutta pohjoismaista flamencoa. Käsittelin myös identiteettikysymystä, että mitä siihen liittyy, kun tekee jonkun toisen kulttuurin traditiota, Murtola selvittää.

"Huomasin prosessin aikana, että tosi moni asia tuli hyvin intuitiivisesti. Tein levylle asioita ja valintoja ymmärtämättä, miksi niin tein", Anna Murtola sanoo. KUVA: Ayrin Majidi

Viimeisimmillä Espanjan-reissuillaan Murtola on suunnannut nimenomaan pääkaupunkiin, koska se houkuttelee flamencon tekijöitä eri puolilta maata, ja siellä on kova taso.

Viime aikoina myös pedagogiikka on kehittynyt. Murtolalla ollut kolme yksityisopettajaa, Caridad Vega, Paco Del Pozo ja Maria Mezcle. Jokainen on erittäin hyvä opettaja, mikä on Murtolan mukaan uutta flamencossa.

– Silloin kun minä aloitin reilut 15 vuotta sitten, opettamistyyli oli perinteistä master-apprentice-henkistä, että ”minä laulan, ja laula sinä perässä”, Murtola sanoo.

– Nykyään alkaa jo olla työkaluja opettaa myös muualta tulevia ihmisiä. Fakta on, että sinne voi mennä ehkä kuukaudeksi kerrallaan, ja siinä ajassa täytyy kiteyttää asioita tosi paljon. Olisi eri asia, jos asuisin siellä koko ajan ja hengittäisin flamencoa. Silloin se tavallaan tulisi minuun vähän kuin itsestään.

Murtola ei haaveile asuvansa Espanjassa. Hän tiedostaa juurensa olevan flamencossa, mutta hän myös haluaa kasvaa artistina omaan suuntaansa ja tehdä omaa juttuaan.

– Ei minun ole järkeä käyttää koko elämääni siihen, että kopioin espanjalaisia flamencolaulajia.

Ajatuksen soololevystä heitti ilmoille Murtolan duo-kumppani ja flamencokitaristi, niin ikään oululaistaustainen Joonas Widenius. Lokakuun puoliväissä julkaistavaa albumia kaksikko on työstänyt viime vuoden kesästä asti.

– Huomasin prosessin aikana, että tosi moni asia tuli hyvin intuitiivisesti. Tein levylle asioita ja valintoja ymmärtämättä, miksi niin tein. Kun kokonaisuus alkoi syntyä, siinä tuntui olevan syvä järki – ainakin minulle itselleni.

Fuego Por Dentro sisältää sekä Murtolan ja Wideniuksen omia sävellyksiä että covereita. Perinteistä flamencoa on vain yksi ainoa kappale. Kaiken kaikkiaan kyse on flamencovaikutteisesta maailmanmusiikista.

GLOMASin vaikutus näkyy ainakin siinä, että Murtola halusi tehdä yhteistyötä myös muista musiikkikulttuureista ponnistavien artistien kanssa. Albumilta löytyy muun muassa duetto joikutaiteilija Hildá Länsmanin kanssa.

Levyllä kuullaan arabiaa, sillä arabialaisen kansanlaulun espanjankieliseen flamencoversioon jätettiin myös pätkä alkuperäistä tekstiä.

Yksi suomenkielinenkin kappale on mukana.

– Olen monta kertaa sanonut, että en ikinä tule laulamaan suomeksi, mutta nyt minun pitää perua puheeni, Murtola naurahtaa.

– Asioissa on myös toinen puoli. Kappale on vanha tango Volver, josta on tehty monta flamencoversiota, joiden kautta minä tutustuin siihen. Joonas sitten ehdotti, josko tekisimme sen suomeksi.

Levynjulkaisukonsertit Valveella Oulussa 15.10., Korundissa Rovaniemellä 16.10. ja Aineen taidemuseolla Torniossa 17.10.