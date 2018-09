Palkittu Uutisvuoto tekee paluun mutta vaihtaa MTV3-kanavalle

Palkittu Uutisvuoto tekee paluun ja siirtyy MTV3-kanavalle. Uutisvuotoa esitettiin Ylen TV1:llä 20 vuoden ajan. Ohjelma lopetettiin keväällä.

MTV:n mukaan ohjelmassa nähdään jatkossakin vakiokasvoina ylituomari ja kaksi kapteenia, jotka saavat viikoittain vieraakseen kaksi julkisuudesta tuttua ihmistä.

Ohjelman esitysajankohdasta ja vakiojäsenistä kerrotaan tarkemmin syksyn aikana, kertoo MTV:n kotimaisten tuotantojen päällikkö Hanna Kortti.

Hän ei paljasta, pyydetäänkö Uutisvuotoon siinä aiemmin toimineita vakikasvoja.

- Me teemme MTV3:n näköisen Uutisvuodon ja tiedotamme esiintyjistä sitten, kun on tiedotettavaa. Meillä on suunnitelmat jo pitkällä, Kortti sanoo.

Uutisvuoto on voittanut lukuisia palkintoja muun muassa Venla-, Telvis- ja Media & Message -kilpailuissa.