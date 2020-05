Päivän leffapoiminnat: Woody Allen hehkuttaa nostalgiaa romanttisessa draamakomediassa, joka hivelee silmiä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Café Society

★★★ Woody Allenin romanttinen draamakomedia hivelee silmää. Se ei ole ihme, sillä 1930-luvun Hollywoodin glamouria saatiin henkiin herättämään mestarikuvaaja Vittorio Storaro. Varsinaista kerrottavaa elokuvassa on vähemmän, mutta kevyesti se kulkee. Jesse Eisenberg hellyttää New Yorkin poikana, joka rakastuu filmikaupungin agenttina toimivan enonsa sihteeriin. Triangelin täydentävät Kristen Stewart ja Steve Carell. Ensiesitys. (USA 2016)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Silmät hämärässä

★★★ Veikko Itkonen aloitti radion puolella, mutta hyvin visuaalinen ohjaaja hänestä kehittyi. Tiheät tunnelmat ovat parasta myös jännäridraamassa, jossa kirjailija punoo tarinaa ryöstöstä ja miesjokosta. Tauno Palossa ja kumppaneissa muhivat sodan jättämät ahdistukset. Moni muu asia jää hämäräksi, sillä tarinoiden kertominen ei kuulunut Itkosen vahvuuksiin. Suotta ei tekijäryhmä antanut elokuvalle lempinimeä Silmät rähmässä. (Suomi 1952)

TV1 klo 13.15

Welcome To The Jungle

★★ Kim Jong-un on kuulemma vanha Jean-Claude Van Damme -fani. Mitähän Pohjois-Korean suurehko Johtaja mahtaa tykätä Rob Meltzerin komediasta, jossa hollantilainen toimintatähti esittää selviytymisleirin päällikköä? Merijalkaväen räjähtäneen veteraanin rooli on parasta koko leffassa, mutta itseironia ei oikein ikinä ole ollut diktaattorien makuun. Firman kahjossa porukassa mekastaa Flight of the Conchords -sarjan Kristen Schaal. (USA 2014)

Kutonen klo 21.00