Päivän leffapoiminnat: Rohkea nainen Napolista – näin järjestäytynyt rikollisuus näkyy ihmisten arjessa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta elokuvaa.

Tunkeutuja

★★★ Järjestäytyneen rikollisuuden myrkky on levinnyt jokapäiväiseen napolilaiseen elämään. Sitä vastaan yrittää taistella lasten päiväkerhon johtaja Giovanna, joka tarjoaa suojapaikkaa mafian palkkatappajan perheelle. Leonardo di Costanzon elokuvasta puuttuu mafiatarinoista tuttu dramatiikka ja mahtipontisuus. Juuri arkisuudellaan hiljaisen vastarinnan kuvaus puhutteleekin. Rohkeaa naista esittää Raffaella Giordano. (Italia 2017)

Yle Teema & Fem keskiviikko 8.1. klo 21.30

King Arthur: Legend of the Sword

★★ Guy Ritchien käsittelyssä kuningas Arthur ei ole mikään tutiseva partaukko. Macho-ohjaajan Arthur (Charlie Hunnam) on kaduilla kasvanut tosiäijä, joka heittää huonoa läppää, hautoo kostoa ja todistaa kuninkaallisuutensa vetämällä miekan kivestä. Tehosteet jylläävät, ja Ritchien kerronta on lyhytjännitteistä sälpää, jossa ei väliä ole kellään. Jude Law sentään herkuttelee pahisroolissaan. Ensiesitys. (USA 2017)

Sub keskiviikko 8.1. klo 21.00

St. Vincent

★★★ Vincent on sitä maailmaa vihaavaa äijänkäppyrätyyppiä, jota Clint Eastwood on vanhoilla päivillään tykännyt tulkita. Roolissa on kuitenkin Bill Murray, joten haulikon sijasta ukko turvautuu tiukan paikan tullen huumoriin. Sitä hän väläyttelee, kun naapuriin muuttaa eronnut äiti (Melissa McCarthy). Theodore Melfin komedia luottaa liiaksikin Murrayn karismaan, mutta mainio on myös nuori Jaeden Lieberher. Ensiesitys. (USA 2014)

Hero keskiviikko 8.1. klo 21.00