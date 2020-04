Päivän leffapoiminnat: Kotimaa katoaa siirtolaisperheiden paperittomien nuorten alta – Matthew Newtonin draama tuntuu painokkaalta nykymaailmassa

Maattomat kertoo paperittomista teininuorista (J. Mallory McCree ja Octavia Chavez-Richmond), jotka ovat lapsina saapuneet vanhempiensa mukana Amerikkaan. Lukion päättyessä olisi hankittava kansallisuus, sillä uhkana on karkoitus kaukaiseen, vieraaseen synnyinmaahan. KUVA: No Place For Films