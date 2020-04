Oulusta tulee tällä viikolla useampia nettikeikkoja, yhdellä niistä esittää "lähiöräppiään" Mactopias

Vaikka oululaisräppäri Mactopiaksen riimeissä vilisee oululaisia paikannimiä, hänen kappaleensa on tuntuvat uppovan muuallakin kuin Oulun seudulla. Spotify-kuunteluita on itse asiassa ollut eniten Etelä-Suomessa.

– Niinhän räpissä on, että kaikki räppäävät jostain kotiseudustaan, ja sen pitääkin kuulua siellä. Ei se ketään tunnu haittaavan, Mactopias, ristimänimeltään Topias Säkkinen, toteaa.

Teksteissään Mactopias pyrkii seisomaan vähäosaisten ja heikompien puolella. Tarinoiden pohjalla on oikeasti tapahtuneita asioita.

– Sellaista aika perus lähiöräppiähän se loppujen lopuksi on, mutta yritän, että siellä on aina joku viesti. Haluan, että teksti on tärkeä itselleni, niin voi olla, että se on sitten tärkeä myös jollekin muulle.

Rap-musiikkia Säkkinen ryhtyi aikoinaan tekemään muun muassa nimillä Onedaali ja Verbaali Kriminaali tunnetun isoveljensä räppitouhujen innoittamana. Ensimmäiset omat äänityksensä hän teki jo 2006.

– Jenkkiräppiä, kuten Wu-Tang Clanin Wu-Tang (36 Chambers) -albumia ja Gang Starrin Moment of Truthia, tuli kuunneltua. Niistähän sitä sai aika paljon vaikutteita, Säkkinen muistelee.

– Se on vähän erilaista, mitä Suomessa on tehty. Siinä on eri tunnelma, erilainen flow ja erilaisia tarinoita. Ehkä se maisema, mielenmaisema ja maailma ovat jollain tavalla tarttuneet mukaan, mutta suomeksi toki itse olen tehnyt, kun suomea puhunkin.

Säkkinen ehti tehdä biittejä ja räpätä pitkään kotona ennen kuin alkoi julkaista tuotoksiaan pari vuotta sitten. Viime vuoden aikana Mactopias ja hänen yhteistyökumppaninsa, oululaistuottaja Jiiaa sitten julkaisivatkin peräti kaksi pitkäsoittoa.

– Onhan tässä tosi kova työmoodi ollut viimeiset pari vuotta. Kun tutustuimme Jiiaan kanssa kaksi vuotta sitten, teimme 91-biisin, ja siitä jatkoimme sitten värkkäämään levyjä. Jiiaa on myös tosi ahkera äijä. Häneltä tulee biittejä jatkuvalla syötöllä.

Parhaillaan Mactopias työstää omaa soololevyä, jolle hän tekee itse myös biitit. Biittinikkarin vaihtuminen kuuluu myös lopputuloksessa.

– On siellä varmasti samantapaisia vaikutteita jostain ysärin boom bapista, mitä olemme Jiiaankin kanssa tehneet, mutta siellä on enemmän funk-vivahteita ja ehkä vähän modernimpaakin soundia, Mactopias vertaa.

– Työmäärähän on tietysti tuplat. Nyt hommia tulee tehtyä aikalailla aamusta iltaan.

Ensimmäinen singlemaistiainen Mactopiaksen soololevyltä on määrä julkaista vasta toukokuussa, niinpä uutta materiaalia ei tulla kuulemaan 45 Specialista striimattavalla Stayin’ alive -keikalla tämän viikon lauantaina. Jotain uutta on kuitenkin luvassa, sillä Jiiaa on tehnyt remixit parista vanhasta biitistään.