Oulussa vieraillut Jeléna Tšižóva päätti ryhtyä kirjailijaksi palavassa laivassa keskellä Mustaamerta – "Pyysin kymmentä lisävuotta tässä maailmassa"

Jeléna Tšižóva

Venäläinen kirjailija (s. 1957).

Kirjoittanut yhdeksän romaania, joita on käännetty kaikkiaan 17 kielelle.

Ollut kolmesti Venäjän Booker-palkintoehdokkaana. Voitti tämän Venäjän merkittävimmän kirjallisuuspalkinnon vuonna 2009 teoksestaan Naisten aika.

Naisten aika (Into 2018) on myös Tšižóvan ensimmäinen suomeksi ilmestynyt kirja. Teoksen on suomentanut Kirsti Era.

Tšižóvan juuri Venäjällä julkaistava tuorein teos ilmestyy suomeksi loppuvuodesta 2019 Inton kustantamana.

Tšižóva on työskennellyt ennen kirjailijanuraansa yrittäjänä, talousasiantuntijana ja opettajana.

Vieraili marraskuussa Suomessa kuudella eri paikkakunnalla. Kiertue oli Suomi–Venäjä-seuran järjestämä.