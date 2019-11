Oulun kaupungin ja sen työntekijöiden asenne on kyllä omituinen. Toivotaan ja halutaan yhdistyksiltä kaikenlaista, mutta oletetaan että se on kaupungille täysin ilmaista eikä vaadi työntekijöiltä minkäänlaisia heidän työnkuvaansa liittyviä tukitoimia. Pientä parannusta tässä on, yleensä homma tyrehtyy kokonaan(jää pöydälle vuosiksi) siinä vaiheessa kun kahdelta kaupungin työntekijältä vaaditaan eri osastojen välistä yhteistyötä.