Oulun teatterissa huolestuttiin kaupungille konsulttiselvityksessä ehdotetuista satojen tuhansien eurojen leikkauksista – säästöt johtaisivat kurjistumisen kierteeseen, teatterin johto varoittaa

Oulun teatterin taiteellinen johtaja Alma Lehmuskallio ja toimitusjohtaja Tuija Hyppönen ilmaisevat avoimessa kirjeessään kaupungin päättäjille huolensa esitetyistä säästötoimista, jotka koskisivat teatterin avustuksia. He nostavat grooming-ilmiötä käsittelevän, kouluissa kiertävän AMA – Ask Me Anything -esityksen esimerkkinä teatteriteoksista, joilla voidaan saavuttaa yhteiskunnallisesti merkittäviä hyötyjä. Kuvassa ohjaaja Jukka Heinänen (keskellä) ja näyttelijät Saimi Räty ja Joose Mikkonen. KUVA: Jukka Leinonen