Oulun teatterin kevätohjelmisto pureutuu tyttökalenterin tekoon, muistisairauteen ja nuorten elämään verkkomaailmassa

Oulun teatteri on julkaissut kevään 2020 uutta ohjelmistoaan. Ensi-iltaan tulevia teatterin omia tuotantoja ovat Isä, Kalenteritytöt ja AMA – Ask Me Anything.

Ensimmäiseksi nähtävä AMA – Ask Me Anything on forum-teatterina toteutettu, nuorille ja nuorista kiinnostuneille suunnattu esitys. Se sukeltaa tietoverkkojen syövereihin itseään etsivän nuoren ja tästä otetta hakevan vanhemman perässä. Toiselle nettiyhteyden kautta avautuu rajattomien mahdollisuuksien maailma, toiselle saalistajia kuhiseva pimeä metsä.

Näytelmän ohjaa Jukka Heinänen, ja lavalla nähdään Saimi Räty, Joose Mikkonen, Merja Pietilä ja Annina Rokka. Ensiaamu on 10.1.

Florian Zellerin palkittu näytelmä Isä on kertomus muistisairaasta Andrésta ja tämän tyttärestä Annesta. Kaksikon roolit vaihtuvat, kun isästä tulee huoltajan sijasta huollettava.

Näytelmä kertoo tyttären voimattomuuden tunteesta väistämättömän edessä. Se kuvaa oivaltavasti ja lämpimällä huumorilla, kuinka absurdia arjesta voi tulla, kun jokainen päivä alkaa ihan alusta.

Mikko Korsulaisen ohjaaman näytelmän rooleissa ovat Timo Reinikka, Elina Korhonen, Mirjami Kukkola, Aki Pelkonen, Timo Pesonen ja Merja Pietilä. Ensi-ilta on pienellä näyttämöllä 28.2.

Päivää myöhemmin suurella näyttämöllä ensi-iltaan tuleva Kalenteritytöt on Tim Firthin tositapahtumiin perustuva ja samannimiseen elokuvaan pohjautuva näytelmä. Se kertoo yorkshirelaisen naisyhdistyksen naisista, jotka päättävät tehdä rohkean tyttökalenterin kerätäkseen rahaa sairaalan syöpäosaston kunnostukseen. Näytelmä on tulvillaan naisenergiaa, naurua ja liikutuksen kyyneleitä.

Kalenteritytöt ohjaa Taava Hakala. Lavalla nähdään muun muassa Annika Aapalahti, Annina Rokka, Anne Syysmaa, Riitta Toropainen, Tuula Väänänen ja Jaana Kahra.

Kevään ohjelmistoon kuuluu lisäksi jo aiemmin julkaistu, Tuomas Parkkisen ohjaama Beethoven-ooppera Fidelio.

Kevään esitysten lipunmyynti alkaa tänään torstaina 17.10. Vierailuohjelmisto julkaistaan ja avataan myyntiin marraskuussa.