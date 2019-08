Oulun musiikkivideofestivaalin Kultapumpeli meni Räjäyttäjät yhtyeen Samassa veneessä -videolle

Oulun musiikkivideofestivaalin(OMVF) kotimaisen kilpailun on voittanut Räjäyttäjät-yhtyeen video Samassa veneessä.

Videon on ohjannut Kalevi Suopursu.

Musiikkivideofestivaali palkitsi voittajat lauantai-iltana perinteisessä Pumpeligaalassa.

– Ohjaaja on vanginnut hienosti muusikoiden ominaispiirteet ja bändin maailman. Videolla on selkeä oma luonne ja sielu, tuomaristo perusteli valintaansa.

Räjäyttäjät on Jukka Nousiaisen johtama yhtye, joka on toiminut säännöllisen epäsäännöllisesti vuodesta 2011.

Kultapumpeli valikoitui 104 kilpailuvideon joukosta.

Parhaasta kuvauksesta myönnettävän Linssipumpelin sai Jesse Markinin Jericho-video, jonka on ohjannut Kim Koponen ja kuvannut Hannu Pyyhtiä.

Nuoren lupaavan ohjaajan Teinipumpeli ojennettiin Juha Mattilalle, jonka kilpailutyö oli GMMT feat Muumiponi -kokoonpanolle ohjattu Netiketti-musiikkivideo.

Chisun Artisti/Narsisti-videon jälkityöt (ohjaus ja editointi Liisa Vääriskoski) palkittiin puolestaan Postpumpelilla.

Lauantai-illan Pumpeligaalassa jaettiin myös kunniamainintoja neljälle kilpailutyölle.

Color Dolorin Running in the Dark -video (ohjaus Juha Ilmari Laine) on tuomariston miestä esteettisesti ihastuttava ja yksinkertaisuudessaan toimiva.

AlmanWhen I die (ohjaus Miikka Lommi) on "kaikilla osa-alueillaan upeasti toteutettu video".

Vesalan Mul ei oo lapsuuden sankarii (ohjaus Viivi Huuska) on kunniamaininnan mukaan äärimmäisen elokuvallinen video, jossa on eeppisyyttä ja herkkyyttä.

Neljäs kunniamaininta meni Lukki-yhtyeen Kirosana-Svordom-videolle (ohjaus Reni Ylitalo), jossa on "666 prosenttia taidekouluoutoutta.

– Tälle videolle pitäisi olla oma kategoriansa. Video jää mieleen – huumoria ja outoutta, tuomaristo ihmetteli.