Oulun Musiikkivideofestivaaleilla vierailevan Jimi Tenorin kaitafilmidokumentti Sähkö Recordingsista on kestänyt aikaa

Jimi Tenorin super 8 -kaitafilmille kuvaama dokumentti Sähkö Recordingsista on kestänyt aikaa.

Kun muusikko Jimi Tenor muutti Berliinistä New Yorkiin 1990-luvun alkupuolella, hänellä ei ollut hajuakaan siitä, miten pärjäisi miljoonakaupungissa ilman tuloja.

Huoli hälveni, kun löytyi valokuvaajan pesti maailman kenties kuuluisimmassa pilvenpiirtäjässä Empire State Buildingissa.

Samoihin aikoihin Turussa aloitti toimintansa Sähkö Recordings -levy-yhtiö, joka on sittemmin noussut kulttimaineeseen elektronisen musiikin piireissä.

Kun itsekin Sähkölle levyttänyt Tenor kuuli levy-yhtiön perustajien Mika Vainion­ ja Tommi Grönlundin aikeista tulla käymään New Yorkissa, hän sai päähänsä ruveta kuvaamaan dokumenttielokuvaa yhtiöstä.

Projekti konkretisoitui AVEKin myöntämän avustuksen ja kaverilta lainaan saadun super 8 -kaitafilmikameran myötä.

Tällä viikolla Tenor saapuu Oulun Musiikkivideofestivaalien vieraaksi alkujaan nimettömän, sittemmin Sähkö The Movie -nimisenä tunnetun dokumenttinsa tiimoilta.

Vaikka Tenor oli valokuvannut työkseen, dokumentin tekemisestä hänellä ei ollut kokemusta. Hän oli kyllä väsännyt Jusu Lounelan kanssa huonojen elokuvien festivaalilla mainetta niittäneitä huumoripätkiä ja tehnyt omatoimisesti erinäisiä taide-elokuvakokeiluja nimenomaan super 8 -formaatilla.

44-minuuttinen aikaansaannos valmistui vuonna 1995. Digitaalisessa muodossa Sähkö The Movie julkaistiin viime syksynä, kun klubikulttuuriin keskittyvä Boiler Room -sivusto halusi ottaa sen esitykseen maaliskuussa 2017 menehtyneen Vainion muistoa kunnioittaakseen.

Tenorin omasta mielestä kuluneet reilut kaksi vuosikymmentä ovat vain parantaneet elokuvaa.

– Siihen aikaan se oli joidenkin mielestä liian sotkuisen näköinen. Nykyisessä digimaailmassa sotkuisuus näyttää vain tosi eksoottiselta ja maalausmaiselta. Sitä olin siihen hakenutkin, hän toteaa.

Tenor kuvasi elokuvaansa sekä super 8 -filmille että videolle. Lopulta hän siirsi kaiken materiaalin 16 millimetrin filmille.

– Kuvasin videot tv-ruudulta pimeässä huoneessa 16-millisellä kameralla, ja sen takia siihen tuli sellaisia pyyhkäisyefektejä. Samalla säädin televisiosta sävyjä tosi räikeiksi tai mustavalkoisiksi tai miksi tahansa. Siitä tuli sellainen tietty graafinen meininki.

Sähkö The Movien tekemisen jälkeen filmiformaatit pikkuhiljaa katosivat videoteknologian tieltä, mutta videosta Tenor ei niin innostunut. Digitalisoitumisen myötä liikkuva kuva on kuitenkin alkanut kiinnostaa uudestaan.

Nelisen vuotta sitten Tenor ja Jori Hulkkonen tekivät yhdessä tunnin mittaisen Nuntius-scifi-mykkäelokuvan. Nuntiuksen voi nähdä ainoastaan esityksissä, joissa tekijät säestävät elokuvaansa livenä paikan päällä. Itse elokuvaa tai sen soundtrackia kaksikko ei aio julkaista missään muodossa.

Ennen Ouluun tuloa Tenor piipahti 1990-luvun alun kotikaupungissaan Berliinissä. Reissun ohjelmassa oli haastattelu, keikka ja studiosessio.

– Nykyään käyn siellä usein studiossa äänittelemässä. Siellä on aika paljon muusikoita, joiden kanssa olen tehnyt duunia viimeiset kymmenen vuotta, Helsinkiin asettunut Tenor kertoo.

Berliinissä Tenor äänitti myös alkukesästä julkaistun Order of Not­­hingness -uutuusalbuminsa. Muiden muassa afrobeatia, jazzia, soulia ja psykedeliaa tenormaisesti sekoittavan levyn rumpuosuudet paukuttivat ghanalainen Ekow Alabi Savage ja levyn julkaisseen Philophon-levy-yhtiön pomo Max Weissenfeldt.

Kutakuinkin kaikki muut instrumentit Tenor soitti itse.

– Käytin Hammondin Extravoice-syntetisaattoria vuodelta 1960. Se on outo malli, joka jotenkin feilasi, ja se on tosi harvinainen, mutta siellä studiolla sellainen on, hän selvittää.

– Extravoicea on kiva soittaa, koska siinä on periaatteessa vain yksi synasoundi, jota voi pikkuisen säätää. Ja se soundi on tosi hyvä.