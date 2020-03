Oulun musiikkijuhlat tarjoaa Stravinskyn vallankumouksellisen Kevätuhri-sarjan lisäksi uudenlaisia viulu- ja sirkustemppuja – myös kuningasbasso Matti Salminen esiintyy Madetojan salissa

"Pekka-veljeni edellisestä käynnistä Oulussa on ehtinyt kulua aika monta vuotta. Häneltä löytyy aina tuoreita ideoita", lupaa festivaalin taiteellinen johtaja Jaakko Kuusisto.

Oulun musiikkijuhlat järjestetään 8.–22. maaliskuuta 30:ttä kertaa nykymuodossaan. Sitä ennen kaupunkifestivaali oli vähän pienempi ja nimeltään Madetojan viikko.

– Nyt, kun musiikkijuhlat tulee tiettyyn ikään, olemme pyrkineet suurentamaan satsauksia sekä laadullisesti että määrällisesti, vaikka budjetin loppusummassa ei olekaan suurta eroa edellisiin vuosiin. Tulee menoja, mutta tulojakin saamme vähän enemmän, laskee juhlien taiteellinen johtaja, kapellimestari, viulisti ja säveltäjä Jaakko Kuusisto.

– Jos jokin konserttityyppi on toiminut hyvin, en ole halunnut lähteä sitä liikaa muuttamaan. Laadukkaita laulajia meillä on tänä vuonna mukana erityisen monta Jussi Juolasta Matti Salmiseen, Marja Ylipäähän, Alexander Lyckeen, Camille Bertaultiin sekä Cassiopeia- ja Musta lammas -kuoroihin.

Oulun musiikkijuhlien taiteellisena johtajana vuodesta 2013 toimineen Kuusiston sopimusta on jatkettu kattamaan vuoden 2021 festivaali, minkä jälkeen hänen kautensa päättyy. Kuusisto asuu nykyään perheineen Oulussa.

Taiteellisen johtajan mukaan Emerson-jousikvartetin vierailu sekä Oulun ja Kuopion orkestereiden yhteiskonsertti ovat tänä vuonna musiikkijuhlien kalleimmat yksittäiset konserttitapahtumat

Igor Stravinskyn länsimaisen musiikinhistorian käännekohdaksi muodostuneessa balettisarjassa Kevätuhri voimansa yhdistävät Kuusiston johdolla 19.3. Oulu Sinfonia ja Kuopion kaupunginorkesteri.

Samassa konsertissa basso Matti Salminen tulkitsee Modest Musorgskin laulusarjan Kuoleman lauluja ja tansseja.

Konsertti lähetetään Yle Radio 1:ssä suorana kello 19.02 alkaen ja se on kuultavissa 30 päivän ajan Yle Areenassa.

Yhdeksänkertainen Grammy-voittaja, yhdysvaltalainen Emerson String Quartet konsertoi Madetojan salissa 13.3. Sen ohjelmassa on Ludwig van Beethovenia säveltäjän 250-vuotisjuhlien merkeissä.

Erikoisuutena nähdään samana iltana Valvesalissa yhdysvaltalaisen jonglöörin Jay Gilliganin ja viulisti Pekka Kuusiston musiikkia ja sirkustaidetta yhdistävä esitys Melodic Objects.

– Pekka-veljeni edellisestä käynnistä Oulussa on ehtinyt kulua aika monta vuotta. Häneltä löytyy aina tuoreita ideoita. Tosin tämä jonglöörin kanssa tehtävä juttu on kulkenut hänen mukanaan jo aika monta vuotta, mutta ei vielä Oulussa.

Musiikkijuhlat avaa sunnuntaina 8.3. Tulindbergin salissa kamarimusiikkisarjan konsertti, jossa esiintyvät bassobaritoni Jussi Juola, ruotsalainen pianisti Bengt Forsberg, viulistit Jaakko Kuusisto ja Tami Pohjola, alttoviulisti Lilli Maijala sekä sellisti Samuli Peltonen.

Myöhemmin kamarisarjassa kuullaan edellisten lisäksi sellisti Senja Rummukaista, Pekka Kuusistoa ja Oulu Sinfonian kamarimuusikkoja.

Tulevalla viikolla Madetojan salissa on kaksi suurta Someday, Somewhere -musikaalikonserttia 11.3. ja 12.3. Laulusolisteina niissä esiintyvät Maria Ylipää ja ruotsalainen Alexander Lycke. Lavalle nousevat lisäksi Oulu Sinfonia ja Cassiopeia-kuoro.

– Konserteissa kuultava musiikki perustuu teoksiin, jota Maria ja Alexander ovat joko yhdessä tai erikseen esittäneet. Someday, Somewhere on oma tuotantomme eikä muualta valmiina ostettu formaatti. Konsertin kierrättämisestä ei ole vielä keskusteltu, vaikka pari kiinnostunutta kyselyä on jo Etelä-Suomesta tullut, Kuusisto kertoo.

Oulu All Star Big Bandin ja ranskalaisen laulajan Camille Bertault’n tähdittämä jazzkonsertti on Valvesalissa 14.3.

Tapahtuman ensimmäinen viikko päättyy Vanhalla Paloasemalla 15.3. jazzyhtye Dalindèon konserttiin.

Toisen festivaaliviikon rytmimusiikkitarjonnan aloittaa pianisti Lenni-Kalle Taipale Vanhalla Paloasemalla 16.3. Samassa paikassa esiintyy 18.3. laulaja-lauluntekijä Anna Järvinen.

Kulttuuritalo Valveen Valvesalissa nähdään 16.–17.3. kolmeen eri kertaan Gioachino Rossinin säveltämästä alkuperäisteoksesta noin tunnin pituiseksi lastenoopperaksi lyhennetty Tuhkimo.

Nils Landgren Funk Unit konsertoi Madetojan salissa 21.3.

