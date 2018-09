Kuudetta kertaa järjestettävä Lumo-valofestivaali levittyy Ouluun 23.–25. marraskuuta.

Festivaaliviikonloppu on tänä vuonna kansainvälisempi aiemmin, sillä kolme suurinta teosta tulee ulkomailta.

Rakkauden myrsky herättää tuomiokirkon tornin eloon.

– Näistä yhtäkään ei ole Suomessa aiemmin nähty, joten luvassa on todellakin jotakin uutta ja ainutlaatuista. On hienoa päästä esittelemään näitä oululaisille, festivaalin tuottaja Anna Lanas sanoo.

Teoksista yksi on belgialainen videoteos, joka herättää eloon Oulun tuomiokirkon tornin. Teoksen nimi on Sturm Der Liebe eli Rakkauden myrsky.

Englannista tulee puolestaan halkaisijaltaan seitsemänmetrinen täysikuu, joka nousee Valkean kesäkadun ylle. Teoksessa olennaista on äänimaailma, jonka on säveltänyt Dan Jones. Teoksen nimi on Museu of the Moon.

Belgialainen katumaalaustyylinen videoteos Skeleton Dance nähdään Kirkkokatu 9:n pysäkointialueella. Teoksen kuvaillaan paljastavan yleisölleen Tuonelan.

Oululaisvoimin valmistuu lisäksi yhteisötaideteos Rakkauden parsima kulttuuritalo Valveelle taiteilija Aini Pihlajaniemen ohjauksessa. Sadat Oulun koululaiset ovat syksyn aikana neuloneet ja parsineet kierrätysvaatteista salonkikelpoisia valotaidetta. Teoksen sanotaan olevan on pehmeä vastaisku pikamuodille ja kertakäyttökulttuurille.

Lumo-valofestivaalin ohjelma kokonaisuudessaan julkaistaan 23. lokakuuta.