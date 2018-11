Oulun Bowie in Berlin -konsertti meni uusiksi, ohjelmisto ei rajoitu muusikon Berliinin-kauden tuotantoon

Oulun Madetojan salissa torstaina ja perjantaina kuultava Bowie in Berlin -konsertti on nimeään laveampi otos muusikkona pitkän uran tehneen David Bowien (1947–2016) tuotannosta.

Konsertin kapellimestari Eero Lehtimäki arvioi, että kappaleista puolet on varsinaisen Berliinin-kauden albumeilta Low (1977),”Heroes” (1977) ja Lodger (1979). Puolet taas edustaa hänen mukaansa isoja hittejä artistin muilta levyiltä kuten Space Oddity (1969), Hunky Dory (1971) ja Let’s Dance (1983) unohtamatta viimeisiksi jääneitä pitkäsoittoja The Next Day (2013) ja Blackstar (2016).

Oulu Sinfonian intendentti Leena Pälli kertoo, että konsertin oli alun perin tarkoitus perustua nimenomaan Bowien ”Berliini-trilogiaan”. Sisältö kuitenkin jouduttiin miettimään uusiksi ruotsalaisen kapellimestarin ja sovittajan Hans Ekin peruttua tulonsa Ouluun.

– Hän perui tulonsa agenttinsa kautta kesälomani aikana. Tällaista sattuu klasaripuolellakin aina joskus. Emme tietenkään seiso kenenkään uran edessä, jos tälle tulee parempi keikka muualla maailmassa, Pälli muotoilee.

Tässä vaiheessa Oulu Sinfonian syyskauden esite oli jo painettu ja konserttiliputkin olivat myynnissä.

Oulu Sinfonian ylikapellimestarin Johannes Gustavssonin ideasta alkunsa saanut Oulun-konsertti päätettiin toteuttaa joka tapauksessa ja vielä alkuperäisellä nimellään.

– Nimenmuutosta ei nähty enää siinä vaiheessa tarpeelliseksi, Pälli sanoo.

Hans Ek on toteuttanut Bowie in Berlin -konsertteja viime vuosina muun muassa Göteborgin, Malmön ja Gävlen sinfoniaorkestereiden kanssa. Solisteina ovat konserteissa laulaneet ruotsalaisartistit Magnus Carlson, Jennie Abrahamson, Moto Boy ja Jonathan Johansson.

Pällin mukaan Ekin kanssa oli ehditty sopia, että Oulun-konsertissa esiintyisivät Osmo Ikonen ja Inga Söder.

– Valintaan vaikutti se, että Osmo ja Inga ovat Suomessa tunnetumpia kuin projektin alkuperäiset artistit.

Suurelle yleisölle molemmat ovat tuttuja televisiosta, Ikonen muun muassa SuomiLOVE-ohjelmasta ja Söder muun muassa The Voice of Finlandista.

Hans Ekin vetäydyttyä Oulun-hankkeesta konsertin kapellimestariksi pyydettiin Eero Lehtimäki, joka on tehnyt Oulu Sinfonian kanssa yhteistyötä aiemmin paitsi klarinetistina myös johtamalla scifi-elokuvamusiikkikonsertin noin vuosi sitten.

– Monet Bowien Berliinin-kauden biiseistä ovat olleet itselleni aiemmin oudompia. On ollut hienoa päästä uppoutumaan syvemmälle Bowien tuotantoon, Lehtimäki kertoo.

Bowien Berliinin-kauden tuotantoa leimaavat muun muassa kokeellisuus ja ambient-vaikutteet.

Oulun-konsertissa kuultavat kappaleet ovat valinneet kapellimestari Lehtimäki sekä solistit Ikonen ja Söder. Teosten sovittajina ovat olleet Mauri Sumén, Heikki Elo, Artturi Rönkä, Sampo Kasurinen, Kirmo Lintinen, Osmo Ikonen ja Jussi-Matti Haavisto.

Bowie in Berlin -konsertti Madetojan salissa 15. ja 16.11. kello 19. Kapellimestarina Eero Lehtimäki, solisteina Inga Söder ja Osmo Ikonen.