Oululaistaiteilija Anni Kinnusen The Great Escape -kokonaisuus nähdään Tampereella suuressa tapahtumassa, teokset valloittavat myös parkkihallin

Viidettä kertaa järjestettävä Finlayson Art Area -taidetapahtuma esittelee monipuolisesti paikallisia ja kansainvälisiä taiteilijoita. Anni Kinnusen valokuvien lisäksi kesänäyttelyssä nähdään muun muassa elävän kokoinen elefanttiveistos ja klassista keramiikkataidetta.

Noin vuosi sitten tamperelaisen Grafiikanpaja Himmelblaun toimitusjohtaja Pertti Ketonen matkusti Ouluun ystävänsä Veikko Halmetojan kanssa. Päämääränä heillä oli Oulun taidemuseo, jossa avattiin oululaisen valokuvataiteilija Anni KinnusenThe Great Escape -näyttely, jonka Halmetoja oli kuratoinut. Veikko Halmetoja piti näyttelyn avajaispuheen.

Galleristi Pertti Ketonen katsoi Anni Kinnusen valokuvateoksia, videoita ja installaatiota, ihastui ja tuumi, että valokuvat olisivat hyvä vaihtoehto hänen ideoimaansa ja perustamaansa vuosittaiseen Finlayson Art Area (FAA) -taidetapahtumaan. Ja näyttelyn diktaattorin oikeudella hän kutsui Kinnusen mukaan.

– Minulla on tapahtuman suhteen tietyt periaatteet. Koska Finlaysonin alue on todella iso, haluamme esille kaikki taidemuodot ja kaikenlaiset tavat tehdä taidetta. Ja samaten edustettuna ovat myös eri sukupolvet. Viime vuonna laajensimme ohjelmistoa myös kirjallisuuden suuntaan. Erityisesti valokuvaa haluan pitää esillä, ja joka vuosi mukana tapahtumassa on yksi valokuvaaja, Ketonen kertoo.

Anni Kinnusen The Great Escape -näyttely nähtiin ensimmäisen kerran Oulun taidemuseossa viime vuonna. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Anni Kinnunen onkin näyttävästi esillä FAA:ssa. Kesän kestävän yksityisen gallerianäyttelyn lisäksi hänen valokuvateoksiaan on esillä myös Tampereen keskustassa parkkitalo Finnpark Plevnan rappukäytävässä ja Itäisenkadun julkisivussa koko vuoden ajan.

Taidenäyttelynä koko Finlaysonin tehdasalue

Anni Kinnusen The Great Escape -kokonaisuuteen kuuluva New Religion -teos on hankittu Oulun taidemuseon kokoelmiin. KUVA: Jarmo Kontiainen

Pertti Ketoselta tullut kutsu taidetapahtumaan ilahdutti Anni Kinnusta, siksikin, ettei hän ollut aikaisemmin pitänyt yksityisnäyttelyä Tampereella. Ryhmänäyttelyihin hän toki oli osallistunut.

Kinnunen on myös ensimmäinen oululainen, joka osallistuu yksityisnäyttelyllä Finlayson Art Areaan.

Yksityisnäyttelykokonaisuutensa Kinnunen pitää Galleria Himmelblaun Puuvillasalissa. Suurin osa siitä on debyyttinsä Oulussa tehneestä The Great Escape -kokonaisuudesta täydennettynä muutamilla uusilla valokuvateoksilla.

– Finlayson on mielenkiintoinen historiallinen tehdasalue keskellä kaupunkia. Galleria Himmelblaussa minulla on näyttelytilana 500 neliötä vanhaa suojeltua tehdashallia.

Anni Kinnunen sai tiedon teostensa leviämisestä tässä mittakaavassa myös parkkihalliin ja rakennuksen julkisivuun vasta pari viikkoa sitten.

– Parkkihallin rosoisille betoniseinille menee aikaisempia töitäni Personal Landscape -kokonaisuudesta.

Tällä hetkellä Kinnusen työhuone Pikisaaressa on sangen tyhjä, sillä uudet työt ovat jo Tampereella ja vanhat matkalla takaisin työhuoneelle. Peukaloitaan hän ei kuitenkaan pyörittele, vaan tekee rakennepiirustuksia ja ripustussuunnittelua sekä tutkii uuden näyttelykokonaisuuden teemaa pohjaksi työskentelylle.

– Suunnittelu elää loppuun asti. Olen kuitenkin aika pedantti, minulla on selkeä suunnitelma siitä, mistä näyttely lähtee ”käyntiin”.

Näyttelysuunnitelmien suuret linjat jo vuodessa 2022

Finlayson Art Area -tapahtuma alkaa perjantaina 7. kesäkuuta. Sitä ennen Kinnusella on kuitenkin paljon tekemistä. Ensi viikolla aukeaa hänen yksityisnäyttelynsä Galleria Ars Liberassa Kuopiossa ja toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna hän pitää avoimet ovet työhuoneellaan Pikisaaressa.

Toukokuussa Kinnunen osallistuu uudella teoksella myös Oulun taidemuseon Kasvu ja lähtö – hiukset nykytaiteessa -näyttelyyn sekä Helsingissä järjestettävään Art Fair Suomi -nykytaidefestivaaliin.

Tampereen jälkeen vuorossa on osallistuminen Nastolan Kuvakirja-kesänäyttelyyn sekä 5. joulukuuta alkaen yksityisnäyttely Hyvinkään taidemuseossa.

– Tuo näyttelymäärä on minulle aika normaali, mutta nyt on vain tiivis ajanjakso. Osa näyttelyistä on ollut pitkään vireillä, isot linjat menevät jo vuodessa 2022. Tosin matkan varrella tulee koko ajan jotain uutta.