Oululainen Kepa Härkönen on urakoinut kitaristina useammissa kokoonpanoissa samaan aikaan, nyt hän julkaisee soololevyn

Oululainen Kepa Härkönen on iät ajat urakoinut kitaristina useammissa kokoonpanoissa samaan aikaan. Kolmisen vuotta sitten basisti Robban Hagnäs heitti Scandinavian Snakes -yhtyeen kiertueella ilmoille ajatuksen, että Härkösen pitäisi tehdä oma levy.

Härkönen oli aina tehnyt biisejä, joten materiaalista ei ainakaan ollut pulaa. Asia jäi kuitenkin sillä erää hautumaan.

Lopullisen sysäyksen projektille antoi oululaisen Ou’Blues-yhdistyksen viime kesänä myöntämä Mojo-tunnustupalkinto afroamerikkalaisen rytmimusiikin hyväksi tehdystä työstä.

Härkösen soittoharrastus on perua teinivuosilta Rovaniemeltä. Oli Albert Järvisen ansiota, että instrumentiksi valikoitui kitara.

12-vuotiaana Härkönen kuunteli Hurriganesin juuri julkaistua Roadrunneria kasetilta ja tapaili veljen kanssa yhteiseksi saatua kitaraa.

Bänditouhut alkoivat muutamaa vuotta myöhemmin. Ensimmäinen yhtye oli instrumentaalimusiikkia soittanut The Passengers, jonka innoittajina olivat Jukka Tolonen ja hänen albuminsa A Passenger to Paramaribo. Levy on edelleen yksi Härkösen suosikeista.

1980-luvun alussa perustettu rhythm and blues -ryhmä Wrists-hakers puolestaan keikkailee edelleen.

Musiikin perustana afroamerikkalaiset rytmit

Muutettuaan töiden perässä Ouluun vuonna 1989 Härkönen alkoi soitella paikallisten muusikoiden kanssa. Oululaisista kokoonpanoista pitkäikäisin on ollut Austin Mailer, joka lämmitteli itseään John Fogertyä Raatin stadionilla kuusi vuotta sitten.

Alussa mainitun Hagnäsin ja muiden kokkolalaisten Wentus Blues Bandin jäsenten kanssa perustettu Kathmandu Blues Band taas on kiertänyt Intiassa ja Nepalissa asti.

Vuosien varrella Härkönen on soittanut monenlaista musiikkia bluesista ja rock’n’rollista kantriin ja surfiin. Kaiken perustana on aina ollut afroamerikkalainen rhythm and blues.

Historia kuuluu myös Härkösen tuoreella Spicy Tales & Spacey Tones -albumilla. Yhtä lailla levy on paluuta omille juurille instrumentaalimusiikin pariin. Tällä kertaa mausteena on surfia sekä Kuuban ja Meksikon meininkiä.

Härkönen itse näkee aikaansaannoksensa ennen kaikkea elokuva- tai ylipäätään liikkuvaan kuvaan liittyvänä musiikkina. Vaikka kappaleissa ei ole sanoja, ne ovat tarinoita. Taannoiselta Intian-reissulta innoituksensa saanut Escape from the City esimerkiksi kuvaa pakoa kaupungin helvetillisestä liikenneruuhkasta.

Härkösen suuri haave olisikin, että hänen kappaleensa päätyisivät elokuviin tai tv-sarjoihin.

– Toivon, että levy tuo yhden uuden ulottuvuuden kysyntään, ja että kysytään taas erilaisiin paikkoihin. Ja sitä se on jo tehnytkin. Olen saanut yhteydenottoja muun muassa Saksasta, Puerto Ricosta, Yhdysvalloista ja Mongoliasta.

– En välttämättä halua, että olisin tien päällä koko ajan, enkä ole niinkään menossa keikkojen perässä maailmalle, vaan toivon levyn poikivan uusia kontakteja ja uusia soittoja. Jotain sellaista, mitä ei ole vielä tapahtunut.

Kepa Härkösen Spicy Tales & Spacey Tones -julkaisukeikat Heinäpään Oluttuvalla Oulussa 10.8. ja Sunny Afternoon Clubilla Heminwaysissä Rovaniemellä 11.8.