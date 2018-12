Oululainen Henry Ojutkangas koki bluesherätyksen 1960-luvun puolivälissä ja samoin kävi myös monelle muulle – ihan kaikista ei silti muusikoita tullut

– Täällä sen pitäisi olla – paitsi että se on taas myyty! Se on semmoinen levy, että se liikkuu koko ajan.

Markku Hänninen on juuri yrittänyt löytää Musiikki-Kullaksen levyvalikoimasta äänitteen, joka on sytyttänyt kuulijoissaan blueskipinän eri versioissaan ja jo vuosikymmenten ajan.

Kyseinen levy on John Mayall & The Bluesbreakers With Eric Clapton, joka julkaistiin vinyylinä alun perin vuonna 1966.