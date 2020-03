Tanssitaiteilija Pirjo Yli-Maunula (punaisessa mekossa) on ohjannut paikkasidonnaiset teokset Varjakka (2014), Torni (2016) ja The Secret Garden (2018). Tulossa on Hylky elokuussa Hiukkavaaran entiselle kasarmialueelle. KUVA: Janne-Pekka Manninen