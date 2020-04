Maaliskuun alussa julkaistua Violent Pop -albumia kuunnellaan Spotifyn tilastojen mukaan eniten Yhdysvalloissa ja Saksassa.

Oululainen Blind Channel on saanut mukavasti jalansijaa maailmalla. Alkuvuodesta yhtye kiersi Eurooppaa esiintyen viidessä eri maassa. Eniten keikkoja oli Saksassa, jossa se soitti ensimmäistä kertaa pääesiintyjän statuksella.

– Vähän jännitimme, että tuleeko keikoille porukkaa, mutta porukkaa oli tosi hyvin kaikilla keikoilla, kitaristi Joonas Porko kertoo.

Viime viikonloppuna Blind Channelin oli määrä soittaa kansainvälisellä Tallinn Music Week -showcase-festivaalilla Tallinnassa, mutta koronapandemian takia tapahtuma siirrettiin elokuulle. Myös kevään kotimaisille klubikeikoille on jouduttu katselemaan uusia päivämääriä.

Räppiä, pop-elementtejä ja konemusiikkia raskaaseen rockiin yhdistelevän Blind Channelin kolmas albumi Violent Pop ehdittiin julkaista ennen pahinta koronakaaosta maaliskuun alussa. Levy on saanut hyvän vastaanoton niin kriitikoilta kuin kuulijoiltakin. Spotifyn analytiikan mukaan sen kappaleita on striimattu eniten Yhdysvalloissa ja Saksassa.

– Se johtuu siitä, että siellä on paljon tämän tyylistä musiikkia kuuntelevaa populaa. Siellä on myös paljon isoja soittolistoja, jotka pyörivät tuon tyylisen musan ympärillä, ja me olemme päässeet niille soittolistoille, laulaja Joel Hokka selvittää.

Suomi on tilastoissa kolmantena ja Ruotsi neljäntenä. Sitten tulee iso läjä muita Euroopan maita.

Uutuusalbumin nimi Violent Pop on myös Blind Channelin musiikilleen keksimä genrenimi. Hokka ottaa vertailukohdaksi HIMin, joka kutsui musiikkiaan love metaliksi. HIMin tapauksessa Love Metal pääsi albumin kanteen vasta neljännellä pitkäsoitolla ja vuosikymmenen soittamisen jälkeen. Oululaisyhtye on ollut kasassa nyt kuusi ja puoli vuotta.

– Ajattelimme, että tällä kolmannella albumilla olemme saavuttaneet sen, mitä se violent pop on, Hokka sanoo.

– Jonkinlainen lakipiste tässä on saavutettu.

Violent Popilla on mukana myös kaksi nimekästä vierailijaa.

Hokka oli pari vuotta sitten sattunut lukemaan, että kovassa nosteessa ollut elektronisen musiikin dj-tuottaja Alex Mattson oli pitänyt nuorempana metallista ja rockista, niinpä hän järkeili, että niin ikään nosteessa olevan Blind Channelin kannattaisi lähestyä kaveria.

– Olin aina ajatellut, että olisi kiva tehdä kollaboraatio, jossa on elektronisen musan tuottaja ja metallibändi. Korn ja Skrillex tekivät samanlaisen muutama vuosi sitten, Hokka toteaa.

Jo viime keväänä julkaistuTimebomb (feat. Alex Mattson) -single on soinut muun muassa YleX:llä ja Ylen urheilulähetyksissä. Snake-biisissä taas kuullaan ruotsalaisen Amaranthen murinalaulajaa Henrik Englundia, johon oululaiset tutustuivat lämmitellessään Amaranthea areenakeikoilla Suomessa vuosi sitten.