Oululaisen Niilo Korsulaisen, 19, säveltämässä Saivo-baletissa on kaikuja Mozartin ajan klassismista.

Loppuvuodesta 2017 Niilo Korsulainen, 19, sai koreografi Alexandra Tigerilta mieluisan pyynnön säveltää balettiteos Saivoon musiikkia. Ensin puhe oli muutaman tanssikohtauksen säveltämisestä, mutta parempi ratkaisu Korsulaiselle oli säveltää koko baletti.

Puolitoista vuotta myöhemmin Korsulainen esittelee viime vuoden puolella valmistunutta sävellystään tietokoneen ruudulta. Takana on satoja tunteja työtä ja koossa useista kohtauksista koostuvan Saivo-baletin partituuri, yhteensä 50 minuuttia ohjelmallista musiikkia.

Puristus on ollut työläs, koska musiikki balettiin syntyi kaiken muun työn ohella. Viime keväänä Korsulainen valmistui ylioppilaaksi, teki musiikkipiston päättötutkinnon pääaineena piano sekä onnistui Sibelius-Akatemian pääsykokeissa.

Saivossa, kuten kaikissa näyttämöteoksissa, musiikki palvelee draamaa. Tilanne on nuorelle säveltäjälle uusi, koska Korsulainen on säveltänyt tyystin toisenlaista musiikkia.

Baletin käsikirjoitus ja koreografia olivat jo olemassa, kun Korsulainen aloitti säveltämistyön.

– Minulle oli helpompi visioida ja säveltää tunnelmaan sopivaa musiikkia, kun koreografia oli valmis ja kohtausten pituus tarkasti tiedossa.

Koska musiikki elää ja muuttuu kokonaisuuden mukaan, Korsulainen joutui tekemään työssään myös kompromisseja, esimerkiksi lyhentämään säveltämiään osia.

– Valmiin musiikillisen kaaren typistäminen oli työlästä, mutta myös opettavaista. Jos mitään rajoituksia ei olisi ollut, musiikki olisi rönsyillyt vapaasti. Toisaalta näyttämöteoksessa kaikkea ei tarvitse kertoa musiikin keinoin.

Korsulaisen työtä on helpottanut baletin säveltämiseen myönnetyt kolme apurahaa, yhteensä 6 000 euroa.

– Apurahat ovat toimineet lisäkannustimena sävellystyössä.

Ensimmäiset sävellyskokeilut Korsulainen aloitti neljätoistavuotiaana. Nuoresta iästään huolimatta Korsulainen on säveltänyt muutaman tilausteoksen ja edennyt sävellyskilpailussa finaaliin. Valmiita opusnumeroita on 26, Saivo on opusnumero 23.

– Sävellyksellisiltä lähtökohdiltani olen melodis-motiivinen uusklassisti, ja tavoitteeni on viedä Mozartin ilmaisukeinot kohti omaa subjektiivista sävelkieltäni. Tarpeen mukaan ilmaisen itseäni vaikkapa Rautavaaralta, Debussyltä ja Prokofjevilta perityin harmonioin, mutta en kaihda puhdasta klassis-romanttista tonaliteettiakaan.

Vuoden vaihteessa valmistunut toinen sinfonia on hyvä esimerkki Korsulaisen sävelkielestä ja Mozart-vaikutteista.

Koskainspiraatio voi iskeä varoittamatta, Korsulaisen mukana kulkee nuottivihko. Melodiapätkät tallentuvat nuottiviivastolle lyijykynällä.

Toisinaan säveltäjä improvisoi sävellystensä melodia-aiheita pianolla. Pianistille soinnullinen ajattelu auttaa hahmottamaa sävellyksen vertikaalista kulkua eli orkesterin useita samanaikaisen tapahtumia. Kuitenkin suuri osa sävellystyöstä tapahtuu tietokoneen ääressä kotona.

– Sävellän Musescore-tietokoneohjelmalla. Istumalihakset ovat siinä työssä koetuksella.

Saivon Korsulainen on säveltänyt myöhäisajan klassisen orkesterin kokoonpanolle. Esityksessä musiikki tulee ääninauhalta.

– Olen täydentänyt orkesteria harpulla ja lisännyt kaksi käyrätorvea. Kokoonpano on klassiselle ajalle epätyypillinen, mutta teoksen modernimmat kohdat saavat pontta vaskista.

Saivon musiikissa kuuluu klassismin vaikutus, mutta jo alkupuolella välähtää sävelaihe, joka on tuulahdus tyylin ulkopuolelta.

– Kuvastan sävelaiheella baletin käsikirjoituksessa ilmenevää mystiikkaa; on meidän maailma ja tuonpuoleinen maailma järven pohjalla.

Balettiteos Saivo perustuu muinaisen pyhän paikan, Pakasaivo-järven myyttiin. Pakasaivo on syvä jyrkänteiden ympäröimä rotkojärvi, ikivanha pyhä paikka Muoniossa. Järven pohjan aukosta uskottiin päästävän kuolleiden asuinsijoille ylösalaiseen saivokansan maailmaan. Pakasaivon pinta- ja pohjavesi eivät sekoitu ja pohjaveden hapettomuus säilyttää kaiken sinne uponneen koskemattomana. Saivojärven vertauskuvallinen rooli balettiteoksessa on sen lähtökohta.

Oulun ammattikorkeakoulussa siviilipalveluksen viimeisiä kuukausia suorittava Korsulainen on toiminut apuopettajana musiikinteoriassa ja säveltapailussa sekä toiminut oppilaskonserteissa säestäjänä.

Syksyllä opinnot jatkuvat Sibelius-Akatemiassa, pääaineena sävellys- ja musiikinteoria.

Haaveen konserttipianistin urasta Korsulainen on haudannut ajat sitten, ja säveltäminen on vienyt voiton.

– Säveltämisessä minulla on vielä paljon opittavaa. Klassismin sävellystekniikka ja Mozart-tyyli ovat hyvin hallussa, mutta haluan löytää tyyliin uusia, modernimpia sävyjä. Tavoite on päästä kiinni aikakauden esitys- ja kulttuurikonventioihin juuria myöten.