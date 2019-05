Oulu Sinfonian syyskauden alun merkkitapaus on Entisten nuorten sävellahja LIVE!

Jukka Myllyksen johtaman Oulu Sinfonian solisteiksi on 6.9. Club Teatrialle tulossa laulajatähtiä eri vuosikymmenilta: Heikki Salo, Virve Rosti, Sami Pitkämö ja Emma Salokoski. Yle Radio Suomi taltioi konsertin.

Uutta syysohjelmassa on muun muassa Mozart-festivaali 9.–11.10., joka alkaa Klarinettikonsertolla ja Sinfonialla nro 40.

Teemoitettuja kokonaisuuksia, kuten Ruskan värit, Wieniläisklassikotja Revontulten aikaan, voi kuunnella itsenäisinä minisarjoina.

Elokuussa Oulu Sinfonian jousisoittajat muuntautuvat Rytmijousiksi oululaisissa hoivakodeissa. Orkesterin puhaltajat jalkautuvat kouluihin.

Lapsille omistetaan 3.10. ohjelmakokonaisuus, jonka kokoaa Lastenmusiikkiorkesteri Ammuu!

Oululaisia kuoroja kuullaan Gabriel FaurénRequiemissa31.10. sekä Ludwig van Beethovenin yhdeksännessä sinfoniassa 12.12.

We can be Heroes-konsertti tarjoaa 6.–7.11. musiikkia sankarielokuvista Batmanista Mad Maxiinsekä Gladiaattorista Supermaniin ja Terminaattoriin.

Syksyn solistinimiä ovat muun muassa sellisti Daniel Müller-Schott, pianisti Hannu Alasaarela, mezzosopraano Hanna Hipp, klarinetisti Markku Korhonen, pianisti Marzi Nyman, lyömäsoittaja Arttu Takalo, alttoviulisti Ilari Angervo, lyömäsoittaja Aleksej Gerassimez, sopraano Suvi Väyrynen, mezzosopraano Anna Danik, tenori Jere Martikainen, basso Timo Riihonen, sopraano Inga Söder ja baritoni Valtteri Torikka.

Kapellimestareina toimivat orkesterin oman taiteellisen johtajan Johannes Gustavssonin ja Jukka Myllyksen lisäksi Mihhail Gerts, Ville Matvejeff, Daniel Blendulf, Risto Joost, Emilia Hooving, Jan Söderblom, Jukka Iisakkila, Rumon Gamba, Jessica Cottis ja Atso Almila.

Koko kausiohjelma löytyy Oulu Sinfonian sivuilta.