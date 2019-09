OuDance lupaa täräyttävää tanssia – ohjelmisto valittiin 82 valmiin teoksen joukosta

Festivaalilla on tarjolla koskettava ja leikkisä ranskalaisteos isän ja pojan sidoksesta sekä huumoria tihkuva näyttämöseikkailu parhaiden kavereiden kaiken maailman kiertomatkoista. Titta Courtin ja Julie Clevesin seurassa voi kohdata vaikka liftaavan flamingon. Kaari ja Roni Martinin flamencoteoksista Oulussa nähdään Korppi ja kello sekä Punainen nainen.

OuDance-festivaali tarjoaa kuusi tanssiteosta Suomesta, Ranskasta ja Espanjasta, ruotsalaisen tanssidokumenttielokuvan, luennon ja työpajoja. Festivaali avaa JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen syyskauden.

– Kun on viiden päivän ohjelmisto, kaikki teokset ovat timantteja kruunussa, JoJon toiminnanjohtaja Helena Lindqvist sanoo.

Ohjelmiston valitsee JoJon hallitus, johon kuuluvat puheenjohtajana Henna Holma ja jäseninä Hanna Appel, Anni Heikkinen, Heli Pippingsköld sekä Hanna Poikela. Valintaan osallistuu myös koko tuotantokeskuksen henkilökunta eli Helena Lindqvist, tuottaja Mira Kolanen ja yleisötyöntekijä Liisa Heikkinen.

– Festivaalin kehikoksi nousee tänä vuonna Hanna Poikosen neurotieteen alaan liittyvä väitös, kuinka syvälle tanssi vaikuttaa meihin ihmisiin. Siitä on nyt ihan tutkittua tietoa. Sen lisäksi, että voi tulla vaan katsomaan ja nauttimaan ihanista tanssiteoksista, jotka koskettavat.

Ohjelmisto valittiin 83 teoksen joukosta

OuDance-festivaalin teoshakuun tuli 62 hakemusta. Niiden lisäksi valintatiimi kävi läpi 21 vuodelle 2020 tullutta vierailuhakemusta. Eli kaikkiaan katsottiin 83 teostaltiointia.

– Viidestä kiinnostusta herättäneestä teoksesta pyysimme lisäksi tallenteet katsottavaksi, Helena Lindqvist sanoo.

– Tästä kokonaisuudesta nousivat tänään alkavan festivaalin teokset. Poikkeuksellinen tilanne, että voit tehdä valinnat valmiista teoksista, ja näet, miksi kokonaisuus muodostuu.

Yksi kolmasosa hakemuksista tulee ulkomailta, kaksi kolmasosaa ympäri Suomea.

– Kansainvälisiä hakemuksia on tullut lisää. Tanssin Tiedotuskeskus tekee varsin hyvää työtä Finnish Dance in Focus -lehden myötä ja meiltäkin menee kansainvälistä tiedotusta.

– Siitä olen iloinen, että oli mahdollisuus tuoda kaksi kansainvälistä esitystä. Niitä ei ole nähty muualla Suomessa.

Mitään erityistä teemaa ei valittu.

– Hallitus valitsee taiteellisesti korkeatasoiset teokset. Sellaiset, jotka tärähtää. On katsottu myös monipuolisuutta, että olisi erilaisille yleisöille, Lindqvist kertoo.

Matkalla kaverukset Julie Cleves ja Titta Court

Festivaalilla nähdään La Intrusa -ryhmän teos Mud GalleryEspanjasta ja NaïF Productions -ryhmän Des gestes blancs Ranskasta.

– Ohjelmassa on vahvoja, koskettavia ja puhuttelevia teoksia. Semmoisia, että voi löytää kosketuspintaa omaan elämään. Esimerkiksi isän ja pojan yhdessä esittämä Des gestes blancs sopii koko perheelle. Ikäraja on 7-vuotiaasta ylös päin, JoJon puheenjohtaja Henna Holma toteaa.

Teos kuuluu kansainväliselle Aerowaves-tanssitarjottimelle.

– Virginia Carcían ja Damián Muñozin Mud Gallery -teoksesta näkyy kypsien tanssijoiden vahva ulosanti ja heittäytyminen.

Suomalais-argentiinalaisen Favela Vera Ortizin koreografiassa Route 6353 lavalla on tanssija ja pyörätuolitanssija, parhaat kaverukset Titta Court Torniosta ja Julie Cleves Lontoosta.

– Esitys on hurmaava ja koominen hyvien ystävien yhteinen matka. Kaikki, mitä he tekevät, on tasavertaista, totta, herkullista ja yhtä arvokasta. Ihana tuntea katsojana, miten matkantekoon pääsee mukaan. Ikään kuin he olisivat aina tehneet yhdessä matkaa, joka ei lopu koskaan, Holma kuvaa.

Tanssi hellii ihmisen aivoja

Musiikkia on tutkittu neurotieteen näkökulmasta jo vuosikymmeniä, ja sen on osoitettu aktivoivan sekä aivokuoren alueita että syvempiä aivojen rakenteita. Tanssin neurotiede on nuori, mutta vauhdilla kasvava tieteenala.

Hanna Poikonen väitteli tohtoriksi Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä liikkeen, luovuuden ja musiikin neurotieteestä toukokuussa 2018.

Väitöstutkimuksessaan Poikonen vertasi ammattitanssijoiden ja ammattimuusikoiden aivotoimintaa näitä taiteita harrastamattomiin koehenkilöihin tanssiesityksen katselun aikana.

Tanssijoiden aivotoiminta poikkesi muusikoista ja verrokkiryhmästä musiikin äkkinäisten muutosten, pidemmän aikavälin musiikin kuuntelemisen ja audiovisuaalisen tanssiesityksen aikana. Tulosten mukaan tanssijan aivot reagoivat nopeasti musiikin muutoksiin ja osoittavat voimakasta yhteyttä tunne- ja muistitietoon liittyvillä aivotaajuuksilla.

– Aivoissa musiikin muutos näkyi refleksinomaisena ennen kuin tanssija ehti tulkita sitä tietoisella tasolla, Poikonen tulkitsi.

Hanna Poikonen on itse tanssinut katulajeja, modernia tanssia ja nykytanssia. Hänen kehittämässään WiseMotion-menetelmässä kurkotetaan niihin olemisen kerroksiin, jotka ovat sanojen ulottumattomissa.

OuDance-festivaalilla Hanna Poikonen luennoi aiheesta Tanssi, keho ja aivot13.9. klo 14–15.30 Vanhan paloaseman ullakolla. Vapaa pääsy. Ilmoittautumiset mira.kolanen@jojo.fi. Lisäksi Poikonen pitää kaksi maksullista WiseMotion-työpajaa, toisen ammattilaisille ja toisen kaikille kiinnostuneille.