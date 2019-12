Onko sinulla sanottavaa Kalevalasta? Lukupiiri puhuu muinaiseepoksesta kaksi tuntia

Kalevala kiinnostaa ja kirvoittaa uusiin tulkintoihin. Se vetää jopa loppuunmyytyjä katsomoita ja hullaannuttaa nuoretkin, kuten Turussa Åbo Svenska Teaterin raikas ja vahvasti tyylitelty esitys.

Kalevala on muutenkin kovassa nosteessa ilmestymisensä 170-vuotisjuhlavuonna. Jenni Haukio kertoi Turun kirjamessujen alla, että hänelle kaikkein tärkein kirja on Kalevala.

Radio Yle 1:n Lukupiirissä keskustellaan Kalevalan eri tulkinnoista ja versioista. Luvassa on korkeatasoista ja kiinnostavaa keskustelua, kun osallistujien joukossa on Juha Hurme. Hänellä on paljon mielenkiintoisia tietoja ja näkemyksiä Kalevalasta.

Merkittävämpi kuin pyramidit?

Hurme on nostanut esiin, että Lönnrotin edeltäjä oli Zacharias Topelius (samannimisen satusedän isä), joka rokottaessaan väkeä isorokkoa vastaan keräsi samalla myös runoja.

Hurmeen mielestä Kalevala on aineettomana ilmiönä merkittävämpi ihmiskunnan aikaansaannos kuin pyramidit tai Kiinan muuri, joiden rakennusaineina käytettiin kiveä, hikeä, verta, väkivaltaa, orjuutta ja kärsimystä. Itämerensuomalaiset kansat virittivät 3000 vuotta sitten mielensä ja kielensä laulamaan kaikki kulttuurinsa keskeiset viestit.

Hurmeen kanssa keskustelevat Kalevala-seuran toiminnanjohtajat Niina Hämäläinen ja Ulla Piela. Näytteitä lukevat Tomi Alatalo ja Roosa Söderholm. Toimittajana on Jukka Kuosmanen. Puhelinnumero suoraan lähetyksen on 09 144 800 ja keskusteluun voi osallistua myös verkossa.

Lukupiiri, Yle Radio 1 lauantai 7.12. klo 19.02