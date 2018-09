On monen aikuisenkin pelko tulla ”aivan tavalliseksi totta tosiaan” – Miksi rakastamme tarinoita kirotuista lapsista ja maagisista koetuksista?

Jessica Townsendin fantasiakirja Nevermoor on uusin sensaatio, joka jatkaa J.K. Rowlingin Harry Potter -sarjan viitoittamalla tiellä.

Miksi kouluympäristöön sijoittuvat tarinat orvonkaltaisista lapsista osuvat niin voimakkaasti aikamme hermoon?

Hiilenmustahiuksisen lapsen elämä muuttuu 11-vuotiaana. Lapsi on kirottu, joten hänen on ollut määrä kuolla. Tähän asti hän on elänyt ystävättömänä, perheensä syrjäänsysäämänä, eikä hän usko, että hänellä voisi olla mitään erikoista lahjakkuutta.

Sitten tulee tarjouspäivä, jolloin lapsille esitetään tarjouksia koulutuspaikoista, mikäli nämä sattuvat olemaan onnekkaita. Tämä lapsi allekirjoittaa suostumuksensa yhteen tarjoukseen, mutta heittää sen sitten tuleen.