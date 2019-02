Ohjaaja Aki Kaurismäki luopuu akateemikon arvonimestään vastalauseena Suomen nykyiselle metsä- ja kaivospolitiikalle

No ei sitten pienintäkään vaikutusta mihinkään. Toki kannatan oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta, mutta erityisesti tuo metsäpolitiikka on sellainen, että nyt menee päin puuta. Jos jotain. Meillä on Suomessa maailman parhaimmat metsät ja olemme hoitaneet aina metsämme läpi sukupolvien. Jos nyt käy 60 ja 70-lukujen avohakkuualueilla, niin siellä on aivan mahtavat metsät paikoillaan ja itse asiassa kohta valmiina uuteen hakkuuseen. Kaliforniassahan ne antaa metsien palaa poroiksi mikä on todella vaarallista eläimille ja ihmisille.

Kunka moni on muuten tietoinen, että pohjoisen pallonpuoliskon metsät ovat kasvaneet todella paljon viimeisen 100 vuoden aikana? Tämä johtuu siitä kun ihmiskunta siirtyi puun poltosta kivihiileen ja puuta ei nykyään enää tarvita kuin murto-osa siitä mitä 100 vuotta sitten. Nykyään metsät kasvavat niin kovaa vauhtia, että jos niitä ei välillä hakkaa vähemmäksi, niin meillä on metsää joka paikka täynnä.

Se jos ei ole koskaan metsässä edes käynyt ja viettää päivät Gannesissa, niin sitä saattaa helposti alkaa pitämään totena vasemmiston propagandaa jonka mukaan ihmiskunnan hyvinvointi tulee rampauttaa ja työt lopettaa. Kun käy pyörähtään mutkan Kainuussa tai Lapissa, niin sitä on huuli pyöreänä kun joka paikassa metsää ja metsää loputtomasti metsää. Ja jos hakkuuseen törmää, niin sekin kasvaa jo pientä metsää, että joka paikka kirjaimellisesti täynnä metsää.