"Nyt ollaan viisukuplassa, eikä haluta sieltä pois" – Suomen euroviisuedustaja Darude ja Sebastian Rejman saavat faneilta kehuja

Suomen euroviisufanien kanssa saman pöydän ääreen istuessa on helppoa ymmärtää, mikä saa heidät matkaamaan vuosi toisensa perään Eurovision-laulukilpailuun. Vaikka kaikki eivät näekään toisiaan usein Suomessa, ei sitä huomaa juttelun keskellä telavivilaisessa ravintolassa.

Suomen euroviisuklubin puheenjohtaja Mika Behm matkasi tämän vuoden viisuisäntämaahan Israeliin jo toukokuun alkupuolella, vaikka viisut polkaistiin virallisesti käyntiin vasta sunnuntain avajaisissa.

– Tämä on minulle uusi paikka, joten on ollut kiva kierrellä katselemassa, kun tässä viisuviikon aikana ei ehdi tehdä muuta kuin viisuilla aamusta yöhön, Behm naurahtaa.

Monelle euroviisuviikko tarkoittaa semifinaaleja ja finaalia, mutta ravintolapöydässä istuville suomalaisfaneille Behmille, Janne Arposelle, Nina Sirviölle ja Johanna Kelalle se tarkoittaa erilaisia oheistapahtumia ja vanhojen tuttujen tapaamista.

– Tämä on suuri ja ihana yhteisöllinen perhe. Puhumme fanien keskuudessa viisukuplasta. Nyt siellä ollaan, eikä haluta pois, Behm sanoo.

– Se on täysin totta, Arponen kuittaa heti perään.

Viime vuosi sokkihäviö

Behm on ollut Euroviisuissa ensimmäisen kerran vuonna 1996, jolloin ne järjestettiin Oslossa.

– Siellä istuttiin puku päällä ja kovat kaulassa. Se oli nuorelle kaverille tosi kova juttu, Behm kertoo.

Arposen, Sirviön ja Kelan viisutaival alkoi vuonna 2015 Wienissä.

Lapsesta asti euroviisuja televisiosta katsellut Sirviö kuvailee viisuihin pääsemistä toteen käyneenä unelmana.

– Euroviisut on aina ollut iso unelma. Sanoin äidille, etten ikinä tule pääsemään tuonne. Ensimmäistä kertaa Euroviisuissa suorassa lähetyksessä ollessani meinasin pyörtyä. Olenko oikeasti täällä, olen 40 vuotta unelmoinut tästä, Sirviö muistelee.

Suomen euroviisuedustaja Darude sekä solisti Sebastian Rejman saavat faneilta kehuja.

– Heillä on selkeästi hauskaa ja he nauttivat siitä mitä tekevät. Olen todella närkästynyt siitä, miten media kohtelee meidän edustajia. Ehkä on helpompaa olla negatiivinen, niin ei tule isoa pettymystä, Behm arvelee.

Saara Aalto jäi viime vuonna finaalissa toiseksi viimeiselle sijalle, mitä Sirviö kuvailee sokkipettymykseksi.

– Olimme varmoja, että hän menee kymppijoukkoon. Oli hiljaista porukkaa finaalin jälkeen. Sen takia nyt ei uskalla veikata mitään.

Siitä kaikki sanovat olevansa varmoja, että he ovat ylpeitä tiistaina semifinaalissa kisaavista Suomen viisuedustajista.