Nuoren miehen urakiito tyssää yksityiselämän skandaalin vuoksi – uusi jännityssarja vie Lontoon hektisiin finanssipiireihin

Suoratoistopalveluiden sarjauutuuksissa haudotaan perhesalaisuuksia 1990-luvun Yhdysvalloissa, paetaan tuhoisia auringonsäteitä ja pelätään haukkuvaa anoppia.

Jännitystä finanssimaailmasta

Patrick Dempsey ja Alessandro Borghi ovat Lontoon finanssipiireihin sijoittuvan jännityssarjan pääosissa. Massimo (Borghi) havittelee pankin varatoimitusjohtajan paikkaa. Hänellä on jo toimitusjohtajan (Dempsey) tuki, mutta sitten yksityiselämästä paljastuu jotakin, mikä uhkaa hänen ylennystään. Lisäksi kollega kuolee ja Massimosta tulee pääepäilty.

Devils, C More 10.5

Vaikuttavaa perhedraamaa minisarjassa

Mark Ruffalo nähdään kaksoisroolissa vaikuttavassa draamasarjassa, joka seuraa identtisten kaksosveljesten elämää Yhdysvalloissa 1990-luvun alussa. Heidän elämäänsä varjostavat perhesalaisuudet, jotka alkavat purkautua äidin kuoleman jälkeen. Väkivaltaisen isäpuolen jättämät jäljet kulkevat mukana. Toinen veljeksistä sairastuu henkisesti, toinen taas kipuilee ihmissuhteissaan. Rooleissa loistavat myös Melissa Leo ja Juliette Lewis.

I Know This Much Is True, HBO 11.5. alkaen

Kosminen ilmiö aiheuttaa tuhoa scifi-sarjassa

Aseistautunut mies kaappaa Moskovaan matkalla olleen yölennon. Samaan aikaan salaperäinen auringonnousun kosminen ilmiö alkaa tuhota maailmaa. Yölennon miehistö ja matkustajat yrittävät päästä turvaan ennen auringonnousua ja tuhoisia säteitä. Scifi-jännityssarja pohjautuu puolalaisen Jacek Dukajin romaaniin.

Matka yöhön (Into The Night), Netflix

Anoppi kummittelee kulkukoirana

Kotimainen perhekomediasarja ammentaa tutuista aineksista. Pitkäsen perhe päättää pitää löytämänsä kulkukoiran, Haukun. Lasten isoäiti kuolee ja Maria-äiti (Pirjo Heikkilä) luulee pääsevänsä hankalasta anopistaan. Pian Maria havaitsee kauhukseen, että anoppi on palannut takaisin – Haukun muodossa. Tosin muu perhe ei tätä huomaa.

Ei Haukku haavaa tee, Elisa Viihde