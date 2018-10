Noidat ja jättihirviöt valtaavat valkokankaan Iissä järjestettävällä IIK!!-festivaalilla

Iin työväentalolla järjestetään 17. IIK!!-kauhuelokuvafestivaali marraskuun ensimmäisenä lauantaina.

Festivaalien kinokonsertissa nähdään tänä vuonna muun muassa Benjamin Christensenin teos Häxan vuodelta 1922. Kyseessä on noitavainojen historiaa dramatisoiva mykkäelokuvaklassikko. Sitä säestää kotimaisen underground-musiikin legenda Veli-Matti O Äijälä.

Iissä esitetään myös italialaisen Lucio Fulcin The New York Ripper ja japanilaisen jättihirviöelokuvan perusteos Rodan. Psykologista kauhua edustaa kanadalainen Still/Born-elokuva, jossa nuori äiti epäilee pahuuden voimien metsästävän hänen vastasyntynyttä lastaan. Festivaalin päätöselokuvana on Steven Ellisonin ohjaama Kuso.

Lisäksi iltapäivän kilpailunäytöksessä nähdään seitsemän lyhyttä kotimaista kauhuelokuvaa, jotka kilpailevat parhaan kauhulyhytelokuvan palkinnosta.

3. marraskuuta järjestettävä IIK!!-festivaali pidetään tänä vuonna yksipäiväisenä.