Neljäs kerta avasi Oulun teatterin näyttelijälle Mikko Korsulaiselle ovet ohjaajaopintoihin, teatterikorkeakoulun pääsykokeet vaativat kovaa paineensietokykyä – "Nyt on minun hetkeni"

Oulun teatterin näyttelijä Mikko Korsulainen pääsi unelmaansa kohti, ohjaajan maisteriopintoihin Taideyliopistoon. Oulun teatterissa tie nousi välillä pystyyn ohjaustöiden osalta. – Pikku hiljaa alan viisikymppisenä sanoa ääneen, mitä oikeasti haluan. Nyt on minun hetkeni, hän toteaa.

Mikko Korsulainen pääsi tiukan seulan läpi ohjaajan maisteriopintoihin Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun. Näyttelijäksi hän valmistui samasta koulusta jo 1996, mutta lämpesi koko ajan myös ohjaamiselle.

– Pohdin jo silloin jopa linjan vaihtoa, hän kertoo.

Korsulainen on ohjannut Oulussa jo paljon ja monenlaista. Viimeksi kaksi Lasse-Maijan etsivätoimistoa Oulun teatteriin ja oopperan Prinsessa ja villijoutsenet Oulun musiikkijuhlille.

– Näen sen ison kuvion. Olen kulkenut tosi pitkän tien. Olen ehkä pikkuisen pitänyt kynttilää vakan alla. Siksi olen niin onnellinen, että unelma nyt toteutuu koulutuksen kautta.

Varomisen syyt ovat henkilöhistoriallisia, hän toteaa. On pitänyt oppia pitämään muiden tarpeista huolta ennen omiaan.

– Pikku hiljaa olen alkanut sanoa ääneen, mitä oikeasti haluan, ja tehdä päätöksiä sen pohjalta. Tämä matka on ollut tietoiseksi tulemista omasta itsestään ja omista syvimmistä tarpeistaan. Nyt on minun hetkeni. Mikko, älä näpertele! Korsulainen komentaa itseään.

Välikarsinnoissa kuin ase ohimolla

Teatterikorkeakoulun ovet ovat tiukat. Ohjaajan maisteriopintoihin pääsi sisään ainoastaan Mikko Korsulainen, vaikka hakijoita oli 15. Ainoastaan kolme heistä kutsuttiin ennakkotehtävien perusteella pääsykokeisiin.

– Toisen vaiheen jälkeen kaksi muuta karsiutui. Kolmannen ja neljännen vaiheen – eli viisi päivää – olin ainoana maisterihakijana kokeissa jäljellä, hän kertoo.

Ohjaustehtävät ovat pääasiassa yksilötehtäviä, osa ryhmätöitä.

– Silloin työskenneltiin kandidaattihakijoiden kanssa yhdessä. Välillä ohjattavana on ammattinäyttelijöitä, välillä muu ryhmä toimii "marsuina".

Lisäksi nelivaiheisiin pääsykokeisiin kuuluu useita välikarsintoja.

– Koko ajan on ase ohimolla. Se vaatii hirveää paineensietokykyä.

Pääsykokeen viimeinen ohjaustehtävä oli Anja Hillingin teosSurun musta eläin.

– Valintaraati haluaa nähdä läpi kokeiden, kuinka hakijan oma ajattelu konkretisoituu näyttämölle. Tässä puolen tunnin mittaisessa ohjaustehtävässä pyysin ammattinäyttelijöiltä etukäteen anteeksi, että nyt on tulossa niin tiheä ja monikerroksinen kohtaus, että tulette tuntemaan itsenne marioneteiksi. Olen pahoillani, minä vaan haluan saada tämän kaiken nyt näkyväksi.

Tie on välillä noussut pystyyn

Mikko Korsulaisen ensimmäinen ohjaus Oulun teatterissa oli Vänmannin valintaan kuulunut liiketeatteriesitys Job Automation Group 2002. Sitten naapuri Minna Kuusisto bongasi Korsulaisen ohjaamaan farssin Linjat kuumina.

– Poikani Niilo leikki Kuusiston Minnan samanikäisen Jonaksen kanssa hiekkalaatikolla, kun Minna tuli kysymään, kiinnostaisiko ohjaaminen Oulun Työväen Näyttämölle.

Oulun teatterin sisällä kiinnitettynä näyttelijänä ohjaustöistä on pitänyt taistella. Tie on välillä noussut pystyyn.

– Nyt saan tehdä sitä, mihin tunnen suurinta intohimoa, Korsulainen hymyilee.

– Minulla on aika vahva kokemus repertuaariteatterissa työskentelystä, tekstilähtöisen teatterin tekemisestä. Aion opinnoissani keskittyä kaikkeen uuteen: nykyteatterin keinoihin, soveltavan teatterin mahdollisuuksiin, ritualistiseen teatteriin.

Onko ohjaaja edelleen teoksen auteur, vai onko teatteri muuttunut?

– Koulussa korostetaan tänä päivänä dialogisuutta, taiteidenvälisyyttä, moniäänisyyttä ja vuorovaikutustaitoja. Sieltä tulee vahvoja dramaturgi-ohjaaja -työpareja, jotka ovat jo kouluaikana hitsautuneet hyvin yhteen. Se kollegiaalisuus, joka koulutuksen aikana syntyy, kantaa todennäköisesti läpi koko elämän.

Moniäänisyys puuttunut ohjelmistosuunnittelusta

Korsulainen mielestä Oulun teatteri voisi asettaa standardinsa paljon korkeammalle ohjelmistosuunnittelussa, saavutettavuudessa, dialogisuudessa talon sisällä sekä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

– Se suuri kysymys on, miksi tätä tehdään? Ohjelmistosuunnittelusta on puuttunut moniäänisyys. Taiteellinen ajattelu ja suunnittelu on kapeutunut, henkilöitynyt liikaa. Tänä päivänä teatterinjohtajan tehtävä on olla työyhteisölle ja taiteilijajoukolle mahdollistaja, jotta luova potentiaali saadaan täysimääräisesti käyttöön.

Korsulainen sanoo ihailevansa Mika Myllyahon tapaa johtaa Kansallisteatteria.

– Se talo on puhjennut kukkaan. Kansallisteatterissa taide on moniäänistä ja kurkottaa moneen suuntaan. Tiedän, että siellä taiteellinen henkilökunta saa ääntään kuuluville ja ideoitaan läpi. Toivon ja uskon, että sitä kohti myös Oulun teatteri on menossa.

Isä ja poika, Mikko Korsulainen ja Niilo lähtivät yhtä aikaa Helsinkiin muuttokuormalla Oulusta. Niilo Korsulainen aloittaa tänä syksynä Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa.

– Reput selkään ja menoksi.