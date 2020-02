Näyttelijä Martti Suosalo Jumalan roolissa Espoossa

Käsikirjoittaja Anat Govin näytelmä Voi Luoja! sai kantaesityksensä Tel Avivissa 2008. Sen jälkeen näytelmää on esitetty Saksassa, Argentiinassa, Puolassa, Venäjällä ja Brasiliassa, ja nyt Suomessa. Ensi-ilta on Espoon kaupunginteatterissa 8. helmikuuta.

Voi Luoja! -näytelmässä Jumala on väsynyt, masentunut, mielensä pahoittava valkoinen, keski-ikäinen mies. Jumalaa esittää näyttelijä Martti Suosalo. Psykoterapeutti Ellan (Sanna-Kaisa Palo) elämässä yksi asia on varmaa: mihinkään jumalaan hän ei usko.

Näytelmä pohtii, kumpi on sekopäisempi, Jumala vai ihminen? Ohjaus on Taru Mäkelän, joka juuri vieraili Oulun teatterissa ohjaamassa näytelmän Vihainen leski.

Kyseessä on Espoon kaupunginteatterin ja Tampereen Työväen Teatterin yhteistuotanto.

Anat Gov (s. 1953) menehtyi syöpään 2012. Hänen viimeinen näytelmänsä Happy Ending (2011) käsitteli kuolemaa.

– Huumori on parasta lääkettä mitä on – ja se on ilmaista, kirjailija on todennut.