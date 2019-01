Naisten kielletty rakkaus kukkii 1950-luvun New Yorkissa

Onpa sattunut niinkin, että kyydin kuitannut taksi on tilausjärjestelmän kartan mukaan aivan jossain muualla kuin asiakas. Pinta-alasi, kotikaupunkini, on toki laaja. Taksinkuljettajan olisi kuitenkin hyvä tietää, mitä eroa on Heinäpäällä ja Linnanmaalla.