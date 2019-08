Naama punaisena kuin raaka liha – ATT-ensemblen saunateatteri paljastaa tekstaripalstojen parhaat päästöt

Oululainen ATT-ensemble tekee saunateatteria Kesän Saunassa. Tällä kertaa työryhmä on tutkinut lehtien tekstiviestipalstojen motkotusta ja marinaa. Mukana ovat myös kuumimmat silmäniskut ja kököimmät reaktiot parveketupakointiin.

Saunateatteriesitys Sanompa vaan saunassa! antaa sen, minkä lupaa: herneen pahasti nenäänsä vetäneiden marinaa, naurettavaa motkotusta sekä henkilöön menevää flirttailua lehtien tekstaripalstoilta.

Mikään valituksen aihe ei ole liian olematon ilmestyäkseen tekstarina.

Eikä tekstaripalstalla heitetty pieni silmänisku kaupungilla ohi kulkeneelle komistukselle jätä arvailujen varaa.

Käsikirjoittaja Maija Koivula on poiminut Oulu-lehden, Kokkola-lehden ja Tervareitin tekstaripalstoilta kuumimpia aiheita. Nimimerkin takaa voi tukistaa ikiomaa naapuria mukamas anonyymisti, potkiskella koirankakkoja ja ihmetellä kaikkia muita idiootteja ympärillä.

Tämä on jo neljäs kesä, kun oululainen ATT-ensemble tekee teatteria Kesän Saunan löylyissä Tuiran rannassa. Tällä kertaa lauteilla ovat Katja Rimpeläinen ja Marita Jääskö. Ohjaus on Matti-Pekka Heikuran.

Esityksessä saa punastella puolesta ja vastaan.

– Se on silmiinpistävää, miten pienissä paikoissa tekstaripalstoille myös kirjoitetaan. Ihan kuin ne oikeasti olisi juurikin sille omalle naapurille. Että tiedät, kuka täällä kirjoittelee, Maija Koivula hämmästelee.

Eikä vapaan mielikuvituksen laukkaa jarruta mikään, ellei hyvä maku tai moderaattori. Siteerattujen tekstaajien mielikuvitus etenee parveketupakoinnista paskariukujen vaatimiseen parvekkeille tupakoitsijoita varten, että nämä voisivat röökiä imiessä samalla tehdä tarpeensa.

Otsan rypyt ja suupielen kurtut oikenevat, kun Rimpeläinen ja Jääskö päästelevät höyryjä.

– Tekstaripalstojen tunneskaala on kirjava. Päällisin puolin kaikissa tekstareissa on viha ja katkeruus. Mutta on myös haihattelutunteita: Voi, kuinka tapaisin sinut vielä joskus! käsikirjoittaja analysoi.

Uneksimista tapahtuu yleisesti muuallakin kuin henkilökohtaista-palstoilla.

Nimimerkit ja loppukaneetit ovat paljon puhuvia: "Anteeks että oon olemassa ja sori jos oon syntyny."

Idea lukijoiden tekstiviestien dramatisoimiseen syntyi keittiönpöydän ääressä.

– Me istutaan siinä aina keskiviikkoisin Kokkola-lehden kanssa ja luetaan tekstareita. Sitä on tehty vuonna 2012 ensimmäisen kerran, Maija Koivula kertoo.

Mikä tekstareissa on niin kuumottavaa?

– Ehkä se, kun ne on niin kuumista aiheista. Ja se, miten kukaan jaksaa ja viitsii nähdä sen vaivan, että lähettää tietyn tekstarin. Ja millaisia juttuja ihmiset kirjoittaa! Käsikirjoittajalle on hirveän mielenkiintoista, kuinka hirveän huonolla suomen kielellä niitä kirjoitetaan. Mitään kirjoitusvirheitä en ole korjannut.

Tekstaripalstoja lukemalla oppii jotakin ihmisluonnosta.

– Paljon jaksetaan jauhaa. Ihmiset ovat samanlaisia, mutta myös erilaisia. Oululaisten tekstariviestit esimerkiksi ovat aika opettajamaisia: asiat ovat näin ja pitäisi tehdä näin. Kokkolalaiset menevät ehkä enemmän ihmissuhteisiin.

Saunateatteri ei ole vain oululainen ilmiö. Tänä kesänä saunateatteria on tarjolla myös toista kertaa järjestettävällä Ärjän taidefestivaalilla Ärjänsaaressa Oulujärvellä.

Löylylyylien Saunaesitys tutkii saunassa syntyvää rehellisyyttä ja haurautta. Työryhmän Tuuli Kainulainen, Myy Lohi, Roosa Söderholm, Emma Castrén ja Anni Pesonen esitykseen kuuluu lauluja, muistoja ja tarinoita saunasta, puhetta saunan merkityksestä ja yhdessä kylpemistä.

Löylylyylien Saunaesitykseen kuuluu lauluja, muistoja ja tarinoita saunasta, puhetta saunan merkityksestä ja yhdessä kylpemistä. Löylylyylit esiintyvät Ärjän taidefestivaalilla Kajaanissa. KUVA: Mitro Härkönen

Kun italialainen tutkimusmatkailija Giuseppe Acerbi 1798 ja 1799 matkasi Suomen halki Nordkappiin, hänkin kävi saunassa.

"Koko ajan kun suomalaiset ovat tässä kuumassa kylvyssä, he hierovat itseään ja hakkaavat jokaista ruumiinsa kohtaa koivun oksista tehdyllä vitsakimpulla. Kymmenen minuutin kuluttua he ovat punaisia kuin raaka liha ja näyttävät suorastaan kauheilta", Acerbi kirjoitti matkakirjassaan.

Mitäpä seikkaileva italiaano tuumisi, jos kuulisi, että suomalaiset hierovat itseään saunassa myös teatteritaiteella.

Sanompa vaan Saunassa! ATT-ensemblen tekstiviestipalstoja ruotivan näytelmän viimeiset esitykset Kesän Saunassa Tuiran rannassa Oulussa 1.8. kello 17 ja 4.8. kello 14.