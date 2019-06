Oulun juhlaviikoilla esitetään kolmen mykkäelokuvan sarja elävän musiikin säestyksellä Valvesalissa.

Sarjan avaa sunnuntaina 4. elokuuta kello 16 Charles Chaplinin Kultakuume, jonka säestää The Corridoors of Sound Collective.

Komediaklassikko esitetään 16-millisenä kopiona, joten projektorin säksätys lomittuu luontevasti musiikkikollektiivin äänimattoon. The Corridoors of Sound on monitaiteellinen ryhmittymä, ja esityksessä elokuva saattaa saada äänen ohella säestystä myös liikkeestä.

Maanantaina 12. elokuuta kello 19 kuullaan Radiopuhelimien tulkinta Jean Epsteinin Usherin talon häviö -elokuvan äänimaailmasta.

Yhtye säesti Edgar Allan Poen novelliin perustuvan kauhuelokuvan ensimmäisen kerran vuonna 2007.

Sarjan päättää sunnuntaina 18. elokuuta kello 16 esitettävä Robert Wienen Tohtori Caligarin kabinetti. Saksalaisen ekspressionismin tuotoksen säestävät Lau Nau, Topias Tiheäsalo ja Hermanni Ylitepsa.

Lau Nau eli Laura Naukkarinen on julkaissut viisi levyä ja säestänyt mykkäelokuvia ympäri maailmaa, viimeksi San Franciscossa, Helsingissä ja Ranskan Anères'issa.

Kitaristi ja säveltäjä Topias Tiheäsalo keskittyy improvisoituun musiikkiin ja on ollut ehdolla Meksikon elokuva-akatemian Ariel-palkinnon saajaksi elokuvaan Bayoneta säveltämästään musiikista.

Viulupelimannitaustainen Hermanni Ylitepsa soittaa viulua ja kontrabassoa Lau Nau ja Seitsemäs taivas -kokoonpanon lisäksi useissa yhtyeissä.

Konserttisarja toteutetaan yhteistyössä Iikkuvat ry:n ja Oulun Elokuvakeskuksen kanssa.