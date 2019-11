Musiikkikuvaelma Laila kantaa kaikuja 60-luvulta – Kajaanin teatteri tuo Ouluun draamaa ja rakastettuja Laila Kinnusen lauluja

Uusi muoti, uusi musiikki, television aikakausi, tanssilavat, muutoksen vuosikymmen. Spede, Kekkonen, Kennedy, keskioluen vapautuminen. Kajaanin kaupunginteatterin musiikkinäytelmä Laila vierailee Oulun teatterissa helmikuussa. Seppo Parkkisen kirjoittama kuvaelma sisältää draamaa, epookkia, Laila Kinnusen rakastettuja lauluja ja musiikkia 60-luvun hengessä.

Lailan on ohjannut Oulun teatterista Kajaaniin määräaikaiselle kiinnitykselle siirtynyt Heta Haanperä.

Laila Kinnusen roolissa esiintyvät laulavat ja tanssivat näyttelijät Kristina Koivumies ja Maria Palmu. Maria Palmu on työskennellyt Kajaanin kaupunginteatterissa jo vuoden, Kristina Koivumies on yksi viidestä uudesta Kajaanin kaupunginteatterin näyttelijästä.

Lailan toteutukseen osallistuvat myös Routa Company ja tanssiurheiluseura Kajaanin Casamba. Koreografina toimii Sonja Pakalén.

Orkesterissa soittavat Antti Alvasto (rummut), Ville Farin (kitara), Juho Hannikainen (puhallinsoittimet), Sirpa Ojala (kosketinsoittimet) ja Sami Tiainen (basso).

Laila Kinnusen syntymästä tuli lokakuussa 80 vuotta.

Omakohtainen esitys transtaustasta

Oulun teatterin kevään vierailukattauksen uutuus o myös näyttelijä Miiko Toiviaisen omakohtainen monologi Kepeä elämäni. Se kertoo siitä, miten transtausta on kääntynyt voimavaraksi ja onnellisuuden lähteeksi.

Oulun ylioppilasteatteri kutsui Miiko Toiviaisen vieraaksi lokakuussa. Ensi keväänä hän nousee myös Oulun teatterin näyttämölle.

– Transihmisyydestä on puhuttu viime aikoina mediassa aika paljon, mutta usein vain traagisten ja synkkien kohtaloiden kautta. Muunkinlaisia näkökulmia kaivataan, joten tässä on omani, Miiko Toiviainen sanoo.

Miiko Toiviainen on vuoden nuori lausuja 2018. Kepeä elämäni sai ensi-iltansa Kajaanin Runoviikolla. Ohjaus on Riikka Oksasen, dramaturgia Aino Pennasen.

Toiviainen valmistui Teatterikorkeakoulusta keväällä 2018. Hän on sittemmin näytellyt Helsingin kaupunginteatterissa, Teatteri Takomossa, NAMT-musikaalifestivaaleilla New Yorkissa, Samppalinnan kesäteatterissa Turussa ja Teatteri Vanhassa Jukossa. Toiviainen on suorittanut myös musiikkiteatterin maisteritutkinnon Mountview Academy of Theatre Arts -korkeakoulussa Lontoossa.

Toiviainen asui nuorempana Oulussa neljän vuoden ajan opiskellessaan Limingan taidekoulussa ja Madetojan musiikkilukiossa.