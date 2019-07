Musiikintutkija: Kaija Koo tuo toivoa ja pysyvyyttä nuorten naisten ahdistukseen ja levottomaan maailmaan

Kaija Koo on 2010-luvulla noussut supersuosioon nuorten keskuudessa. Suosion syy löytyy vahvan naisen kuvasta ja pysyvyydestä, jotka Kaija Koon kappaleista välittyvät, sanoo musiikintutkija Katja Sutela.

90-luvulla räjähdysmaiseen suosioon noussut Kaija Koo oli kymmenisen vuotta poissa kirkkaimmasta eturivistä, mutta noussut takaisin suosioon 2010-luvulla. Erityistä Kaija Koon uudessa suosiossa on se, että hän on valtavan suosittu myös nuoren yleisön keskuudessa ja esiintyy rock-festivaalien päälavoilla.

Musiikkikasvatuksen tutkija Katja Sutela Oulun yliopistosta uskoo, että Kaija Koo edustaa faneilleen pysyvyyttä levottomassa maailmassa.

– Yhteiskunta ja työelämä ovat pirstaloituneet, ja paljon puhutaan siitä, että nuoret naiset kärsivät uupumuksesta. Sillä voi olla jotain tekemistä sen kanssa, että Kaija Koo nähdään vahvana naisartistina, joka edustaa pysyvyyttä.

Monet Kaija Koon nuoremmat fanit ovat syntyneet 90-luvulla, jolloin Kaija Koo teki läpimurtonsa. Kaija Koon vanhat hitit ovat siis heille osa heidän lapsuuttaan. Toisaalta 90-luvun nostalgisointi on muutenkin ollut jo vuosia hyvin suosittua, Sutela huomauttaa.

Roolimallina Kaija Koo on hyvin erilainen kuin parikymppiset tuoreet naisartistit. Nykymusiikissa vallalla olevassa sanoitustrendissä kerrotaan todella intiimejä ja kivuliaita asioita omasta elämästä. Myös puhe naisten seksuaalisuudesta on avoimempaa kuin koskaan.

Kaija Koo edustaa tässä suhteessa perinteisempää linjaa. Hänen kappaleissaan puhutaan romantiikasta abstraktilla tasolla.

– Hänen sanoituksensa ovat sellaisia, että kuulija voi rakentaa itse oman mielikuvansa. Siinä voi näkyä tietynlainen sukupolvien ero, sanoo Sutela.

"Korkkarit kattoon, tää ilta on meille", lauletaan Kaija Koon Supernaiset-hittibiisissä. Monien Kaija Koon hittibiisien kertosäkeiden teemat eivät juuri eroa vaikka Cheekin, Elastisen tai JVG:n rap-anthemeista, joiden perimmäinen tarkoitus on toimia fiiliksen nostattajana ja itsetunnon kohotuksena. Hyvä me!

Sutelan mielestä Kaija Koo edustaa nimenomaan vahvaa naiskuvaa: sellaista, joka kaatuu, mutta nousee aina uudelleen ylös maasta. Toisaalta yhteiskunnassa muutenkin arvostetaan koko ajan enemmän vanhempia naisia ja heidän elämänkokemustaan, osaamistaan ja asiantuntijuuttaan, Sutela huomauttaa.

– "Äidillinen" on ehkä vähän väärä sana, mutta Kaija Koo on kuitenkin roolimalli: hän on selviytynyt monesta vastoinkäymisestä, ahdistuksesta ja pelosta ja pystyy silti jatkamaan artistina.