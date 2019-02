Museo- ja tiedekeskus halutaan torinrantaan – Luupin johtaja: "Madetojan musiikkikeskuksen rakentamisen jälkeen Oulussa ei ole rakennettu kulttuurille uutta"

Oulun kaupunki kertoi keskiviikkona, että tavoitteena on rakentaa Museo- ja tiedekeskus Luupille uusi ja nykyaikainen näyttely- ja tapahtumatila kaupungin keskustan tuntumaan. Tilan olisi tarkoitus yhdistää Pohjois-Pohjanmaan museo, Tiedekeskus Tietomaa ja Oulun taidemuseo.

Luupin johtajalla Jonna-Marleena Häröllä on vahva usko siihen, että vuosien jahkailun jälkeen tajutaan, että päätös uudesta Luupista on tehtävä. Kulttuuripääkaupunkihanke on herätellyt päättäjiä, ja yleisesti ymmärretään museoiden vetovoimatekijät kaupungeille sekä uuden tilan tarve.

– Madetojan musiikkikeskuksen rakentamisen jälkeen Oulussa ei ole rakennettu kulttuurille uutta, ainoastaan peruskorjattu vanhaa. Uusi Luuppi on investointi tulevaisuuteen, ei vain kulttuurillinen, vaan myös elinkeinopoliittinen.

Luuppilaisten unelma on ollut jo pitemmän aikaa saada uusi museo- ja tiedekeskus torin rantaan. Sieltä saataisiin synergiaetua muun muassa kirjastosta, jonka senkin toimintaympäristö on muutoksessa monitoimitilaksi.

– Lisäksi uutuutena alueelle ovat tulossa Kiikelin sauna- ja allasalue sekä suunnitteilla rantahotelli Terwa Tower. Sen takia työryhmä suuntautui suunnitelmissaan yhä voimakkaammin torille päin. Myös Pikisaari kehittyy ja asuntomessut ovat tulossa sinne suuntaan. Torille päin on luontainen virta.

Asemanseutu matkakeskussuunnitelmineen on Härön mukaan erityyppisessä vaiheessa. Torilla tiedetään, mitä siellä on, asemanseudusta ei tiedetä vielä, miten se kehittyy, pystyykö asemanseudun alue houkuttelemaan vierailijoita museokeskukseen. Potentiaalinen paikka se kuitenkin yhä on.

Toisena vaihtoehtona on esitetty Pohjois-Pohjanmaan museon ja Tietomaan yhdistäminen omaan rakennukseensa, jolloin taidemuseo jäisi entiseen paikkaansa. Se on Härön mukaan kallein vaihtoehto.

Vaikka taidemuseo on tällä hetkellä teknisesti hyvässä kunnossa, sen peruskorjaus tulee kuitenkin ajankohtaiseksi 10–15 vuoden sisällä.

– Tuolloin tulisi kustannuksia uudisrakentamisen lisäksi peruskorjauksista ja olisi kaksi toimipistettä henkilökunta- ja ylläpitokuluineen.

Uuden Luupin rakentamisen myötä vanhoista tiloista luovuttaisiin. Silloin menetettäisiin osin vanhojen rakennusten sympaattisuus, kuten Tietomaan torni ja Ainolan museon arkkitehtuuri.

Härö myöntää, että vanhoilla rakennuksilla on omanlaisensa luonteensa, mitä uudessa ei välttämättä saavuteta.

– Mutta kun miettii, miten Ainolan museo ja Tietomaa ovat syntyneet, eli ne on molemmat tehty vanhaan rakennukseen, joten niissä oli kompromisseja jo avajaisissa. Nyt on mahdollista kääntää lehti ja rakentaa monikäyttöinen tila, joka mahdollistaa muun muassa modernit interaktiiviset näyttelyt.