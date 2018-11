Moninkertainen Grammy-voittaja Manhattan Transfer konsertoi Oulussa – yhtye kunnioittaa uutuuslevyllä kuolleen perustajansa muistoa

Keväällä uuden levyn julkaissut Manhattan Transfer konsertoi Oulussa.

Moninkertainen Grammy-voittaja Manhattan Transfer julkaisi keväällä ensimmäisen albumin liki kymmeneen vuoteen. The Junction -levyllä solistiyhtye kunnioittaa vuonna 2014 kuolleen perustajansa Tim Hauserin muistoa.

– The Junction on kumarrus Timille ja Manhattan Transferin musiikilliselle menneisyydelle, mutta samalla levy, jolla kokeilimme kokolailla uuden tyyppistä laulua, sanoo vuodesta 1972 mukana ollut laulaja Alan Paul.

– Työskentelimme Timin kanssa pitkään, hän on ajatuksissamme yhä koko ajan.

Oululaisyleisö pääsee tutustumaan uutuuslevyn materiaaliin kahdessa loppuunmyydyssä konsertissa Madetojan salissa.

Manhattan Transfer syntyi vuonna 1969. Tim Hauserin perustama yhtye julkaisi Jukin’ -nimisen pitkäsoiton, mutta ei saanut ilmaa siipiensä alle.

Menestyskokoonpano alkoi muotoutua vuonna 1972, kun taksikuskina New Yorkissa työskennellyt Hauser otti kyytiinsä laulajatar Laurel Mossen.

Pari viikkoa myöhemmin Hauser tutustui, myös taksin kautta, folklaulaja Janis Siegeliin sekä jo lapsena Broadwaylla näytelleeseen Alan Pauliin. Vuonna 1978 auto-onnettomuudessa loukkaantuneen Mossen paikan otti jazzmuusikon tytär Cheryl Bentyne.

Hauserin poismenon jälkeen vuonna 2014 yhtyeeseen liittyi Trist Curless.

– Tristin matala bassolaulu tuo musiikkiin uusia elementtejä, Paul kehuu.

Yhtye on versioinut urallaan lukemattomia viime vuosisadan lauluviihteen klassikkoja.

Esimerkiksi 1980-luvun alun Boy From New York City -hitistä olivat aikaisemmin tehneet hitin myös amerikkalainen The Ad Libs vuonna 1965 ja englantilainen Darts vuonna 1978.

Vuoden 1977 Pastische-levylle versioitu Cole Porterin sävellys Love For Sale kuultiin ensi kerran jo 1930.

– Laulujen historia kiinnostaa meitä, Paul sanoo.

Varhaisten jazzlaulajien tuli osata laulaa yhtä aikaa teknisesti tarkasti, sekä kovaäänisesti.

– Laulun tuli kantaa teatterilavalta tai kapakan seinustalta aina perimmäiseen nurkkaan asti, mikrofoneja tai sähköistä äänentoistoa ei silloin juuri konserteissa ollut, Paul sanoo.

Euroopassa yhtyettä pidettiin aluksi 1940-luvun iskelmiin sekä big band -musiikkiin hurahtaneena kabareeryhmänä, mutta se on versioinut niin monenlaista musiikkia bluesista kuin lattareihin. Repertuaari levittyy aina Another Night In Tunisia - a cappellasta Four Brothersin ja Trickle Tricklen kaltaisiin viihdekappaleisiin.

Manhattan Transferin musiikki on Paulin mukaan ollut aina monenkirjava sekoitus bluesia, jatsia sekä poppia.

– Pelkkä retromusiikkiin takertuminen olisi tiennyt kuoleman suudelmaa, mutta viimeistään vuoden 1985 Vocalese-levyn jazz-tunnelmointi toi meille suurten yleisöjen hyväksynnän, Paul kertoo.

Vuoden 1979 Extensions-levylle Manhattan Transfer äänitti version Twilight Zone -tieteissarjan teemasta. Paulin mukaan versio Twilight Zonesta oli eräänlainen yhteiskunnallinen kannanotto.

– Yliluonnollisesta puhuttiin levyn julkaisemisen aikoihin joka puolella. Sarjan tunnusmusiikki herätti tuntemuksia siitä, että jotain tosi kummallista tai outoa oli tapahtumassa.

Manhattan Transfer kiertää Suomea marraskuussa. Yhtye nähdään Oulun Madetojan salissa 3.11. ja 4.11.2018.