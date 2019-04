Möljällä ilotellaan musiikilla – musiikkikomediassa nähdään muun muassa Heikki Silvennoinen ja Viivi Pumpanen

Heikki Silvennoinen improvisoi autokorjaajana ja takakireänä isänä Meri Oulun kesäteatterin musiikkikomediassa. Luvassa on suuria tunteita, mutta ei kuitenkaan rakkauskertomusta.

Synkkä draama loistaa poissaolollaan Meri Oulun kesäteatterissa. Luvassa on musiikkipitoinen komedia, kertoo Rakkauden autokorjaamossa näyttelevä Heikki Silvennoinen.

– Näytelmässä on hyviä biisejä suomalaisilta eturivin artisteilta sekä tietenkin iloinen ja vauhdikas tarina. Näytelmä sopii koko perheelle.

Jormalan kylässä autokorjaamoa tyttärensä Auroran (Viivi Pumpanen) kanssa pyörittävä Takalon Kari (Silvennoinen) on hieman takakireä isäukko, varsinkin kun korjaamoon tupsahtaa Suomen kuumimman tanssibändin Trio Kasanoovan flirttailevat soittajat, Sami Hintsanen, Ville Pusa ja Jani Karvinen.

Isä ei innostu tytärtään jallittavista bändin pojista, jotka kaiken lisäksi houkuttelevat muusikoksi haluavaa Auroraa mukaansa kiertueelle.

Vaikka isä on bändin jätkille hieman kireä, heppu on hauska, Silvennoinen kertoo.

– Käsikirjoituksessa isän repliikkien kohdalla lukee, että Heikki keksii loput. Saan siis improvisoida.

Rakkauden autokorjaamo lupaa nimensä puolesta suuria tunteita, mutta näytelmä ei Silvennoisen mukaan ole rakkauskertomus.

– Love, peace and understanding eli musiikin rakkautta hyvässä yhteisymmärryksessä.

Viivi Pumpanen esittää kome­diassa autokorjaamon omistavan Karin tytärtä Auroraa. KUVA: Eeva Kauppinen

Tuotantoryhmä on Silvennoisen mukaan hitsaantunut hyvin yhteen kahden edellisen kesän aikana. Viime kesänä Rakkauden autokorjaamo nähtiin Lappajärvellä ja kesällä 2017 Turun Samppalinnan kesäteatterissa.

– Ennen ensi-iltaa, 26. kesäkuuta, vedämme muutaman yhteisharjoituksen. Vain amatöörit harjoittelevat, Silvennoinen vitsailee.

Pumpasen ja Silvennoisen kemiat mätsäävät näyttämöllä, mutta myös vapaa-ajalla.

– Viivi on energinen, monilahjakas sekä hyvä laulaja. Viivi tuo positiivisuudellaan väriä meidän ukkojen sekaan.

Livebändi, Pasi Ojalan johtama orkesteri säestää näyttämöllä musiikkikomedian kulkua.

Silvennoisen tunnelmallinen tähtihetki Möljällä on, kun isä laulaa tyttärelleen Mikko Kuustosen Auroran.

– Komppaan kitaralla mukana Aurorassa sekä soolo-osuuksissani, Silvennoinen kertoo.

Silvennoinen jakaa aikaansa aika lailla tasan musiikin ja näyttelemisen kesken. Kummeli-ryhmän Kontio & Parmas -komediasarjan toisen tuotantokauden kuvaukset loppuvat tällä viikolla. Pohjoiseen ulottuva keikkakiertue yhdessä Heikki Helan, Johanna Förstin sekä bändin kanssa sai päätöksensä viime perjantaina Rovaniemellä.

Silvennoinen tulee kesällä mielellään Möljälle ja Ouluun.

– Oulu on tuttu, ja keikoilla on aina ollut hyvä fiilis. Onhan täällä paljon enemmän tekemistä kuin viime kesänä Lappajärvellä.

Rakkauden autokorjaamo Meri Oulun kesäteatterissa Toppilan Möljällä 26.6.–14.7.

Aavan meren tällä puolen -musiikkinäytelmä Meri Oulun kesäteatterissa 31.7.–17.8.

Möljä tarjoaa ohjelmaa koko kesän ajaksi

Möljä ei hiljene loppukesäksi, kertoo Meri Oulun toimitusjohtaja Jorma Yypänaho. Uuden Iloisen Teatterin tuottama musiikkinäytelmä Aavan meren tällä puolen jatkaa kesää heinäkuun lopusta elokuun puolelle.

Kesäteatterin nykyiselle paikalle on haettu jatkoa ensi vuoden loppuun saakka, Jorma Yypänaho kertoo. KUVA: Pekka Peura

Jussi Lampi, Timo Rautiainen ja Puntti Valtonen asettuvat Unto Monosen nahkoihin musiikillisella tutkimusmatkalla suomalaisuuteen. Näytelmän on kirjoittanut ja sen ohjaa Timo Kärkkäinen.

Meri Oulun kesäteatteri on elänyt jatkoajalla kesä kerrallaan. Toppilan Möljän vuokratontti on yleiskaavassa varattu asumiskäyttöön. Yypänaho on hakenut jatkoa kesäteatterille vuoteen 2020.

– Toivottavasti saamme olla Möljällä kunnes Lammassaaren kohtalo selviää.

Hietasaaren päivitetyssä asemakaavassa Yypänahon tonttivaraus on Holstinsalmentien ja Vellamontien kulmauksessa.

–Todennäköisesti emme mene Nallikariin. Huvipuisto on äänekäs naapuri kesäteatterille. Meri Oulu havittelee Lammassaarta, mutta päätökset ovat pitkässä kuusessa.

Syksyllä 2017 Yypänaho kumppaneineen osti Hietasaaren leirikeskuksen Oulun seurakuntayhtymältä. Ilo Oulu Oy vuokrasi tilat kokous- ja juhlatiloiksi ja tapahtumapaikaksi. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi.

Viime kesänä Ilo järjesti pihalla olevassa tapahtumateltassa musiikkikeikkoja ja tansseja.

– Ilo on tapahtumien ja tanssien osalta lopettanut toiminnan. Jatkossa Hietasaaressa järjestetään leirikouluja ja yritystilaisuuksia.