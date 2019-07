Mitä vain voi tapahtua, kun luovaa energiaa pursuileva Mara Balls ilmestyy UFOP-lavalle – Maria Mattila ei koskaan tee settilistaa etukäteen

Uleåborg Festival of Psychedeliassa lavalle astuu rohkea ja rämäpäinen henkiolento Mara Balls.

Kukaan ei vielä tiedä, mitä tapahtuu, kun Mara Balls astelee Tukikohdan lavalle viikonloppuna Uleåborg Festival of Psychedelian esiintyjänä. Mara eli Maria Mattila ei koskaan tee settilistaa etukäteen.

– Minä olen niin hetken lapsi, etten halua olla sidottuna siihen. Pitää olla valmis aistimaan, mitä tilassa tapahtuu ja mihin suuntaan se keikka luontaisesti kulkee.

Mattila on tamperelainen rock-muusikko, joka nousi suuremman yleisön tietoisuuteen Jukka Nousiaisen luotsaamasta Jukka ja Jytämimmit -yhtyeestä. Siellä syntyi Mattilan taiteilijanimi Mara Balls, joka on käytössä edelleen, kun Mattila toimii rock-trionsa keulakuvana.

KUVA: Arto Alho

Vaikka Välivainion Tukikohdassa tapahtuva UFOP-keikka on vielä mysteeri, tiedossa on omalaatuista energiaa. Mara Balls soittaa äkkiväärää ja kulmikasta rockia, johon toisaalta yhdistyvät myös melankolisuus ja progesta ammennetut psykedeeliset maalailut. Se sopii psykedeeliseen rockiin erikoistuneeseen festivaaliin, jossa keikat ovat usein jotain ääntä suurempaa.

– Se on minulle yksi kesän odotetuimpia keikkoja. Me soitettiin siellä toissa kesänä, ja Tukikohdassa minulla on sellainen olo, että tulen maailmaan, joka on minulle hyvin tuttu.

Mara Ballsin keikoilla voi tapahtua mitä tahansa, sanoo Mattila. Mutta lavalla ei ole hän, vaan Mara. Mara Balls on Mattilan alter ego, tai oikeastaan apuolento, sanoo Mattila. Apuolento on kansanperinteessä esiintyvä henkiolento, joka on yhteydessä ihmiseen ja auttaa ihmistä.

– Mara on moderni versio kansanperinteestä. Jotta pystyn jakamaan lavalla sen, mistä olen ammentanut sanomani, olen valjastanut rinnakkaisolennon, joka kykenee siirtämään ne tarinat ulospäin.

Mattilan mukaan Maria on tarkkailijasielu, analyyttinen, herkkä ja sisäänpäin kääntynyt. Apuolento Mara saapuu lavalle rohkeana, hulluna ja egoistisena. Mara nauttii huomiosta ja ihailusta.

– Kaikkihan tapahtuu minun mielessäni. Siinä liikutaan sellaisella maaperällä, jonka kanssa saa olla vähän varuillaan. En voi tuoda häntä siviili-ihmissuhteisiini. Hän ei kuulu sinne.

Mara Balls on julkaissut kaksi levyä ja kolmas on tuloillaan, tosin Mattilalla ei ole aavistustakaan, milloin. Mattila on myös aktiivinen kulttuuritoimija, joka toimii kaikille saavutettavan kansankulttuurin puolesta. Mattila on toiminut viimeiset kaksi ja puoli vuotta myös kuvataiteilijana. Jos luova energia suuntautuu maalauksiin, sitä on turha änkeä kitarariffin muotoon.

– Joskus pitää olla ihan soittamatta. Se on aika tylyä ja pelottavaakin, mutta tekee hyvää.