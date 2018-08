"Minulle ei riitä mikään kädenlämpöinen" - tauolle jäänyt Antti Tuisku toivoo olevansa se, joka määrittää popmusiikin suunnan jatkossakin

Antti Tuiskusta kertovan elämäkerran julkaisupäivänä laulajalla on hymy herkässä. Vaikka Antti Tapani -kirjassa käsitellään laulajan elämän raskaimpiakin hetkiä, katse on eteenpäin. Tauolle jäänyt Tuisku kertoo, että hänellä on samankaltainen tunne kuin ennen En kommentoi -levyä, joka ilmestyi 2015.

- Olin täysin uuden edessä, ravistelin pakkaa ympärilläni. Se poiki urani parhaimman levyn, hän sanoo.

Tuntemattomaan heittäytyminen tuntuu hyvältä. Hän toivoo palavansa tauolta entistä elinvoimaisempana ja räiskyvämpänä.

- Minulle ei riitä mikään kädenlämpöinen. Toivon, että Antti Tuisku on se, joka määrittää popmusiikin suunnan jatkossakin, hän sanoo vaikuttamatta kuitenkaan itseään täynnä olevalta.

Menneistä haavoista vertaistukea

Anton Vanha-Majamaan ja Antti Aron kirjoittama Antti Tapani (WSOY) ilmestyi torstaina. Kirjan ilmestymistä edeltävinä päivinä lehdet ovat täyttyneet kirjoituksista Antti Tuiskun lähisuhdeväkivaltakokemukseen liittyen. Elämäkerrassa laulaja kertoo vaikeasta parisuhteesta, johon sisältyi väkivaltaa ja manipulointina ja josta muistona vieläkin on arpi takaraivossa.

- Ajattelin, että jos mitenkään pystyn käsittelemään menneisyyteni haavoja kirjassa, voisin tarjota vertaistukea, hän sanoo ja lisää olevansa yllättynyt saamansa positiivisen palautteen määrästä.

Avoimuudestaan huolimatta Tuisku ei pudottele nimiä, päinvastoin hän on pyrkinyt suojelemaan muiden identiteettiä, erityisesti niiden, jotka liittyvät vaikeisiin kokemuksiin.

Julkkiksellakin voi olla huono päivä

Antti Tuiskulle on alusta asti ollut selvää, mistä asioista hän suostuu puhumaan julkisuudessa, mistä ei. Vaikeus syntyy hänestä siitä, että ympärillä olevat kokevat julkkisten olevan tilitysvelvollisia kaikista tekemisistään.

Hänen mukaansa yleisö ymmärtää asian paremmin kuin media, joka kyllästymiseen saakka on yrittänyt udella muun muassa hänen seksuaalista suuntautumistaan ja muita intiimejä seikkoja.

- Kaikkien suurimpien tähtien artistiuteen liittyy tiettyä mystiikkaa. Ei minua Madonnan fanina kiinnosta, että se kertoo elämästään kaiken, hän sanoo.

Tuiskua ei tavallisesti haittaa, että hänet pysäytetään kadulla ja pyydetään nimmaria tai selfietä. Jos itse on väsynyt, huomio voi kuitenkin tuntua raskaalta.

- Jos on tosi huono päivä, jätän lähtemättä kotoa. En halua ottaa sitä riskiä, etten jaksa olla tarpeeksi ystävällinen, hän sanoo.

Tuisku toivoisi ihmisten muistavan, että julkkiksetkin ovat vain ihmisiä.

Musiikintekoa huippu-urheilijamentaliteetillä

Syksyllä Tuisku aloittaa liikunnan alan ammattitutkinnon Varalan urheiluopistolla. Keinutaan-musiikkivideolla laulaja esittää maanista jumppaohjaajaa, mutta siinä roolissa ei tulla törmäämään häneen peruskuntosalilla.

- En ole vaihtamassa alaa, mutta liikunta kulkee vahvasti käsi kädessä musiikin kanssa. Teen tätä huippu-urheilijamentaliteetillä, minulla on vahva tiimi ympärilläni.

Koulutuksen tavoitteena on, että Tuisku oppisi valmentamaan itseään ja samalla pääsisi tekemään samoja juttuja kuin muutkin samanikäiset ihmiset. Sapattivapaalla on myös hyvä olla jotain kehittävää toimintaa.

- Uskon, että superlamppu syttyy päähäni sillä, että pääsen tavallisten asioiden pariin. Ajatus siitä, että jäisin kotiin pyörittelemään peukkuja, on pelottava.