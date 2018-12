Ministeriö avustaa kulttuurivientiä 960 000 eurolla – From Start to Finnish jatkuu Edinburghissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa 960 000 eurolla viittä hanketta, jotka vahvistavat kulttuurivientiä.

Avustusta saivat Music Finlandin Fast Track -ohjelma ja uuden Fast Track -kasvuohjelman aloitus 300 000 euroa, Tanssin Tiedotuskeskus tanssin ja sirkuksen välittäjäportaan, kansainvälisen toiminnan ja viennin kehittämiseen 220 000 euroa, Ace-Production Ab From Start to Finnish -showcasea varten 220 000 euroa, Aalto-korkeakoulusäätiön Fashion in Helsinki -projekti 160 000 euroa ja Suomen Lontoon instituutti av-alan, musiikin ja esittävien taiteiden tuottajien, agenttien ja managerien verkostoitumiseen 60 000 euroa.

– Tällä hakukierroksella tuetaan hankkeita, joilla on suuri ja pitkäkestoinen vaikutus eri kulttuurin alojen vientiin, Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho toteaa.

– Suomen esittävät taiteet ovat tähän asti olleet kansainvälisesti katsoen hyvin varjeltu salaisuus. Välittäjäportaan heikkous on yksi syy tähän.

Hyvä esimerkki Terhon mielestä on esittävien taiteiden tiedotuskeskusten yhdessä Kansallisteatterin, Svenska Teaternin ja Helsingin Juhlaviikkojen kanssa toteuttama From Start to Finnish, joka alkoi 2010.

– Edinburgh Fringe -festivaalilla järjestettävä From Start to Finnish on tuonut uutta liikettä esittävien taiteiden kenttään.