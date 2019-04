Miesjohtajat suosivat miesohjaajia ja vastavalmistuneiden työmahdollisuudet ovat kavenneet hivuttamalla – ohjaaja Alma Lehmuskallio löysi räikeitä epäkohtia ohjaajien työllistymisestä

Alma Lehmuskallio on viiden vuoden ajan selvittänyt mies- ja naisohjaajien tasa-arvon toteutumista työmahdollisuuksien osalta. Hän vieraili Oulun teatterissa keväällä 2018 ohjaamassa pienen näyttämön esityksen Näkymätön lapsi. "On ollut hätkähdyttävää huomata, että se tasa-arvoinen maailma, missä luulin eläväni, ei ole totta. Myös teatterialalta, joka on mukamas edistyksellinen, paljastuu näkymättömiä, naisia syrjiviä rakenteita." KUVA: Jarmo Kontiainen