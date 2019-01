Mielensäpahoittaja repäisee ja tanssii Katri Helenan kanssa

Mielensäpahoittaja – ennen kaikki oli paremmin

*** Heikki Kinnunen on lyömätön vanha ja mielensäpahoittava mies saappaissa, karvareuhkassa ja ruutupaidassa.

Mielensäpahoittaja lompsii kaupungin katuja tutustumassa nykyaikaan kahdeksanosaisessa televisiosarjassa. Idea on hyvä, mutta jokin tökkii. Aivan kuin juoksisi suossa eikä vauhti vain kiihdy, vaikka ponnistelu voimistuu.

Mielensäpahoittaja tanssii ensimmäisessä osassa. Sarjassa Mielensäpahoittaja laulaa, tanssii ja juo. Mitään niistä hänen ei pitänyt elämässään tehdä, mutta nyt tunnelma tai henkilö vie mukanaan.

Mielensäpahoittaja kohtaa Kyrön

Jokaisessa jaksossa on yksi teema, ensimmäisessä se on musiikki. Teemoitus on hyvä asia ja pitää ohjelmaa kasassa, sillä usein tuntuu, että mukaan on otettu vieraita ja paikkoja ihan vain haalimisen ilosta.

Ensimmäisessä jaksossa Mielensäpahoittaja tapaa paitsi luojansa kirjailija Tuomas Kyrön niin myös Uniikin, Ison H:n, Susan Ahon ja Katri Helenan. Rap, haitari ja vanhat iskelmät soivat.

Tuomas Kyrö on kirjoittanut useita Mielensäpahoittaja-kirjoja.

Tuorein elokuva Iloisia aikoja, Mielensäpahoittaja sai ensi-iltansa loppukesästä. Siinäkin pääosassa on Heikki Kinnunen.

"Nyt on nytten"

Kakkososassa juodaan, kun Mielensäpahoittaja perehtyy alkoholiin. Ohjelmassa nähdään muun muassa Riku Rantala ja Tunna Milonoff.

Seuraavana aamuna mieli on paha.

Oman jaksonsa saavat myös huumori, ruoka ja urheilu.

Ensiesitys on tiistaisin ja uusinnat torstaisin ja sunnuntaisin.

– Ennen kaikki oli ennen ja nyt on nytten, Mielensäpahoittaja toteaa uusien kokemustensa jälkeen.

MTV3 tiistai 8.1. klo 20.00