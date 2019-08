Michael Bolton ei esiinny Oulussa perjantaina – joutuu perumaan konserttinsa lääkärin määräyksestä

Michael Bolton peruu perjantaisen Oulun-konserttinsa sairastumisen vuoksi. Bolton on sairastunut kuumeiseen keuhkoputkentulehdukseen.

Sairastuminen oli havaittavissa jo keskiviikon Tampereen-konsertissa, mutta sen jälkeen laulajan tilanne on huonontunut. Bolton teki konserttijärjestäjän tiedotteen mukaan parhaansa päästäkseen myös Ouluun, mutta joutuu lääkärin määräyksestä perumaan konserttinsa.

– Pahoittelen syvästi, että en pysty esiintymään Oulussa perjantaina. Haluan kiittää fanejani tuesta ja ymmärryksestä ja pyytää anteeksi perumisesta koituvaa vaivaa, Bolton itse kommentoi peruutusta.

Konserttiin jo ostetut liput tulee palauttaa Ticketmaster Suomelle, joka hoitaa järjestäjän puolesta lipun hinnan palautuksen. Liput täytyy palauttaa 31.10.2019 mennessä. Tarkemmat ohjeet löytyvät Club Teatrian verkkosivuilta.

Pop-balladeistaan tunnettu Michael Bolton on kaksinkertainen Grammy-voittaja ja kuusinkertainen American Music Awards -voittaja, joka on myynyt yli 75 miljoonaa levyä. Bolton tunnetaan muiden muassa hiteistään When a Man Loves a Woman ja Georgia on my Mind.