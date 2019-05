Meryl Streep soutaa jokijännärissä – illan muut naiset ovat Barbara Bel Geddes ja Demi Moore

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Villi joki

★★★ Isojen naisroolien illan kärjimmäisenä soutaa Meryl Streep. Hän nimittäin on äiti Gail, joka perheineen laskee koskia nuoruudenmaisemissaan Montanassa. Kun Kevin Bacon ja John C. Reilly tulevat kutsumattomina vieraina vastaan, alkaa luontoseikkailu luisua jännärin puolelle. Ohjaaja Curtis Hansonin tyylitaju kuitenkin pitää. Tunnelmaa onnistutaan kiristämään ilman alituista ammuskelua. Isukkina murjottaa David Strathairn. (USA 1994)

Frii torstai 2.5. klo 21.00

Ristiaallokko

★★★ Varjot ovat syviä ja kohtalokkaita Max Ophülsin ohjaamassa melodraamassa. Sittemmin Hitchcockin Vertigoon ja Dallas-sarjaan päätynyt Barbara Bel Geddes on nainen, jonka unelmaliitto osoittautuu vikatikiksi. Aikalaiskatsojat löysivät rikasta ukkopahaa esittävästä Robert Ryanista monta rahtusta monimiljonääri Howard Hughesia. James Mason esittää ensimmäisessä Hollywood-elokuvassaan kunnon miestä. (USA 1949)

Yle Teema & Fem torstai 2.5. klo 21.00

Sotilas Jane

★★ Vielä 1990-luvulla piti erikseen vakuuttaa, että naiset voivat pärjätä armeijassa – vieläpä USA:n laivaston kovimmassa koulussa. Raskaalla kädellä Ridley Scott elokuvan ohjasikin. Demi Moore on Jordan, joka tsemppaa pää ajeltuna ja sikspäkki piukeana koko naissuvun edestä. Viggo Mortensen on sovinistis-sadistinen kouluttaja, jonka kutsuminen simputtajaksi on samaa kuin kutsuisi Tshingis-kaania rauhanneuvottelijaksi. (USA 1997)

Hero torstai 2.5. klo 21.00