Matti Nykäsen oloinen mäkikotka katoaa, perään lähtee ökyjournalisti Eero Tyrni

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Mestari

★★ Takavuosien Suomessa riitti mediakritiikiksi, kun kuvasi juoppoa toimittajanretaletta. Anssi Mänttärin tragikomedia on vahvasti sitä maata, vaikka lähinnä se muistetaan kovasti Matti Nykäsen oloisesta mäkihyppääjästä. Kari Väänänen on ökyjournalisti, joka sylki pärskyen jäljittää Teemua, kadonnutta mestaria (Konsta Mäkelä). Uhriksi joutuu myös vaimo Sari (Eeva-Maria Mutka). Yhdentekevää väkeä ja käännettä riittää. (Suomi 1992)

Yle Teema & Fem tiistai 26.3. klo 21.40

Independence Day – Uusi uhka

★★ Tämä ei ole se suosittu ysärijysäri, jossa kutsumattomat avaruusoliot mellastivat ja ottivat lopuksi nokkiin amerikkalaisilta. Tai on se melkein. Sama Ronald Emmerich ohjasi turhan samanlaisen tehostespektaakkelin alieneiden uudesta hyökkäyksestä. Ex-pressa Bill Pullman, tutkija Jeff Goldblum ja muut tutut lähtivät mukaan, mutta maailmanjärjestys on sentään mennyt hieman uusiksi. (USA 2016)

Sub tiistai 26.3. klo 21.00

Erased

★★ Liam Neesonin paikalle on tungosta. Konkarinäyttelijä singahti toimintatähdeksi Taken-elokuvissa, joissa entinen agentti joutui puolustamaan perhettään rikollisia vastaan. Entinen on tämänkin kliseepaketin leskiagentti Aaron Eckhart, joka saa runsaasti taistelun aihetta kansainvälisestä salaliitosta. Olga Kurylenko on sankarin epäilyttävä exä, ja Liana Liberato tytär, jota pitää suojella. Kun kerran se Neesonkin niin tekee. (USA 2013)

Hero tiistai 26.3. klo 21.00